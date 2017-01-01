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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu Büyükşehirden patates üretimine destek

28 Nisan 2017 Cuma, 15:16
Ordu Büyükşehirden patates üretimine destek
Ordu Büyükşehirden patates üretimine destek

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve fındığa ek gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çiftçilere 40 bin kilogram sertifikalı patates tohumu dağıttı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sertifikalı Patates Tohumluğu Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Ordu ili genelinde üreticilere 40 bin kg sertifikalı patates tohumu dağıtıldı. 2015 ve 2016 yıllarında Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekle 100 ton sertifikalı patates tohumu dağıtılırken, 400 dekar alanda patates üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl dağıtılan sertifikalı patates tohumlarıyla da 160 dekar alanda patates üretimi yapılması planlanıyor.
Tarıma uygun olup da kullanılmayan arazilerin geri kazanılması ve istihdam artışı sağlayarak il ekonomisine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan "Sertifikalı Patates Tohumluğu Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" ile çiftçinin yüzü güldü. İki yıldır uygulanan proje kapsamında, sertifikalı tohumluk kullanarak ve modern tarım teknikleri uygulayarak dekar başına bin 500- 3 bin 500 kg patates elde edildi. Yeni oluşturulan üretim alanları ile ilave istihdam ve il ekonomisine katkı sağlandı.
(MAK-SLH-Y)

28.04.2017 15:24:56 TSI
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