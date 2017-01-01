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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Gördes'te lise öğrencilerine meslek tanıtım semineri

28 Nisan 2017 Cuma, 15:17
Gördes'te lise öğrencilerine meslek tanıtım semineri
Gördes'te lise öğrencilerine meslek tanıtım semineri

(Fotoğraflı)

Recep Şener
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde eğitim-öğretim gören lise son sınıf öğrencilerine gelecekte tercih edebilecekleri meslekleri daha yakından tanıyabilmeleri amacıyla seminer verildi.
Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Hangi Bölüm Bana Uygun" seminerine konuşmacı olarak, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden (MCBÜ) akademisyenler katıldı. Seminere katılan öğrenciler, üniversite tercihleri öncesi meslekler hakkında bilgi aldı. Eğitim seminerinin düzenlenmesine katkı sağlayan Gördes Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Orhan, "Manisa merkezde düzenlenen MCBÜ tanıtım günlerine öğrencilerimizi götürmüştük. Oradaki değerli hocalarımızı ilçemize davet ederek, tercih yapacak öğrencilerimize daha detaylı sunumlar yapmalarını rica ettik. İlçemize gelerek eğitim veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Programda söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik ise doğru meslek seçiminin öğrencilerin geleceği için önemine vurgu yaptı.
(RŞ-ÖND-Y)

28.04.2017 15:26:06 TSI
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