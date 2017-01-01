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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Dilencilere karşı broşürlü önlem

28 Nisan 2017 Cuma, 15:24
Dilencilere karşı broşürlü önlem
Dilencilere karşı broşürlü önlem

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de son zamanlarda sayıları hızla artan dilencilere karşı broşür dağıtıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halkın duygularını istismar ederek gelir elde etmeye çalışan dilencilere karşı halka broşür dağıttı. Zabıta ekipleri; Mardin - Diyarbakır karayolu ve Kızıltepe - Mardin kavşağı ile tarihi şehrin 1. Caddesi'nde vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda araç sürücüleri, yayalara ve yoldan geçen vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik hazırlanan broşürleri dağıtıyor. Parklarda dinlenen vatandaşlara da dağıtılan broşürleri okuyanlar, uygulamanın çok yerinde yapıldığını ifade etti. Zabıta ekiplerinin bilinçlendirme çalışmasını desteklerini belirten vatandaşlardan Sabahat Demir, "Uygulamadan çok memnunum. Dilencilerle ilgili benim de aslında unutmadığım bir anım var. Bana yaklaşan ve ağlamaklı bir halde beni durduran biri 'Memleketime gideceğim' dedi ve para istedi. Ben parayı verdim. Aynı bayan iki gün sonra tekrar karşıma çıktı, memleketine gitmemişti. Kandırıldığımı anladım. Uygulamaya devam edilirse çok daha iyi olur" dedi.
Dilenciliğin emeksiz kolay ve haksız kazanç olduğuna vurgu yapılan broşürde, vatandaşların yapmak istedikleri yardımları devletin kabul gördüğü hayır kurumları üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.
(MSK-AKK-Y)

28.04.2017 15:32:51 TSI
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