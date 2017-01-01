28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da 658 kamu personeli görevden ihraç edildi

28 Nisan 2017 Cuma, 15:25
Batman'da 658 kamu personeli görevden ihraç edildi

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Valiliği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında 658 kamu personelinin görevden ihraç edildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "669 ve 670 sayılı KHK ile ilimizde 88 kamu personeli, 672 sayılı KHK ile 287, 675 sayılı KHK ile 86, 677 sayılı KHK ile 89, 679 sayılı KHK ile 67 personel, 683 sayılı KHK ile 2 personel ve 686 sayılı KHK ile 39 personel olmak üzere toplamda 658 kamu personeli görevinden ihraç edilmiştir. Bunlardan 284 emniyet, 216 milli eğitim müdürlüğü, 25 askeri personel ve 133'ü ise diğer kamu kurumu ve kuruluşlarındandır. İlimizde terör örgütleri soruşturması kapsamında 901 kamu personeli görevinden uzaklaştırılmış, bunlardan 250 kişi tutuklanmış, 97 kişi ise adli kontrol ile serbest kalmıştır. Tutuklananlardan 1'i vali yardımcısı, 1'i ilçe yazı işleri müdürü, 17'si asker, 138'i emniyet, 37'si adliye personeli, 43'ü milli eğitim müdürlüğü 1'i il özel idare, 1'i defterdarlık ve 11'i sağlık personelidir. İlimizde 135 kamu personeli ise tekrar görevine iade edilmiştir. KHK'ler kapsamında 15 dernek, 4 özel okul, 4 yerel basın, 1 televizyon ve 1 radyo kapatılmıştır. Ayrıca KHK'ler ile 1 dernek ve 2 yerel basın yeniden açılmıştır. Son olarak 26 Nisan 2017 günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 emniyet personeli görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.
(MŞY-AKK-MK-Y)

28.04.2017 15:34:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Deli dana hastalığı, eğitim toplantısı düzenlendi
YEREL

DELİ DANA HASTALIĞI, EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Selden zarar gören yollar onarılıyor
YEREL

SELDEN ZARAR GÖREN YOLLAR ONARILIYOR
Emniyet amirliğinden öğrencilere hediye jesti
YEREL

EMNİYET AMİRLİĞİNDEN ÖĞRENCİLERE HEDİYE JESTİ
Belediye yeni doğan bebekleri ziyaret ediyor
YEREL

BELEDİYE YENİ DOĞAN BEBEKLERİ ZİYARET EDİYOR
Batman'da Hint keneviri ele geçirildi
YEREL

BATMAN'DA HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Batman'da kumar operasyonu
YEREL

BATMAN'DA KUMAR OPERASYONU

Batman'da 81 polis görevden uzaklaştırıldı
YEREL

BATMAN'DA 81 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Batman'da 42 kişiye kumar cezası
YEREL

BATMAN'DA 42 KİŞİYE KUMAR CEZASI
Dicle Elektrik'ten EMO'ya ziyaret
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TEN EMO'YA ZİYARET
Batman merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YEREL

BATMAN MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

BAMBAŞKA BİRİ HALİNE GELDİLER! NASIL MI? İŞTE BÖYLE...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...