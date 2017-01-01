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Mersin'de 23 Nisan 5 gün gecikmeli kutlandı

- Mersin Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Marina Anfi Tiyatro'da düzenlenen kutlamalarda, rengarenk giysileri içindeki çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de, 23 Nisan Pazar günü kenti etkisi altına alan kuvvetli fırtına nedeniyle ertelenen 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 5 gün gecikmeli gerçekleştirildi. Mersin Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Marina Anfi Tiyatro'da düzenlenen kutlamalarda, rengarenk giysileri içindeki çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akdeniz Bölge Komutanlığı Bandosu tarafından verilen mini konserle başlayan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kutlamalarda, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin gelişip güçlenmesinin ve çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamasının tek yolunun çocukları iyi eğitmekten geçtiğini her fırsatta dile getirdiğine dikkat çeken Koca, yarının büyükleri olan bugünün çocuklarını milli değerler doğrultusunda yetiştirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunması, mehteran, halk oyunları gösterileri ve işaret dili korosu ile devam eden kutlamalarda, TRT Çukurova Müdürlüğü Çocuk Korosu da Türk Halk Müziği konseri verdi. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen jimnastik yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Çakacak ve il protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlama programı sonrasında çocuklar, kendileri için kurulan oyun alanında palyaço ve masal kahramanları tarafından sunulan gösteriler ve düzenlenen çeşitli etkinliklerle gün boyu gönüllerince eğlendi.

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28.04.2017 15:37:08 TSI

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