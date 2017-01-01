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Altepe: "Kültürpark Camii Bursa'ya daha da değer kattı"



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Camii'nin çevre düzenlemelerin yapılmasının ardından, caminin kapasitesi de arttırılarak vatandaşların ibadetine sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kültürpark'taki, Kültürpark Camii'nin kapasitesinin artması ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla yapının, Bursa'ya ve Kültürpark'a daha da değer kattığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki Kültürpark Camii, yapılan düzenlemelerin ardından Kültürpark'a yakışır hale geldi ve ibadete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katılımıyla çevre düzenlemeleri tamamlanan Kültürpark Camii'ni, yeniden ibadete açtı ve Cuma namazını burada kıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kültürpark'ın Bursa için önemine dikkat çekerek, "Bursa'mızın gözbebeği, önemli bir turizm değeri ve Bursalıların nefes aldığı Kültürpark'ı yaza hazırlıyoruz. Bu yaz Kültürpark'ın eski günlerini aratmayacak kadar güzel projeler yapılacak. Eski stadyum, Kültürpark ile bütünleşti, parka ilave düzenlemeler de yapılıyor. Buz pateni pisti ise bitmek üzere" dedi.



Kültürpark Camii'nde çevre düzenlemesi

Başkan Altepe, Kültürpark'ın bir etkinlik merkezi haline geleceğini belirterek, "Bursa'ya dışarıdan gelen turistlerin de çok takdir ettiği bir mekan olacak, Kültürpark. En önemlisi, cami yazın yetersiz kalıyordu. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak camide çevre düzenlemesi yaptık, güzel oldu. Cami avlusu genişletildi, şadırvanla birlikte bir bütünlük sağlandı. Çalışmalar kapsamında mevcut cami avlusunun zemin kotu yükseltildi, çevre perde duvar yapıldı, zemin traverten mermer kaplandı ve duvar üzeri ferforje korkuluk yapıldı. Bu haliyle caminin kapasitesi de yeterli hale geldi" diye konuştu.

Çalışma sırasında çevreye özen gösterildiğini vurgulayan Başkan Altepe, Kültürpark Camii'nin Kültürpark'a yakışır güzel bir düzenlemeyle vatandaşlara hizmet ettiğini sözlerine ekledi.



Kültürpark yeniden canlanacak

Kültürpark İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Ademoğlu da her zaman yanlarında buldukları Başkan Altepe'ye teşekkür ederek, 60 yıllık Kültürpark'ı yeniden canlandırmak istediklerini söyledi. Ademoğlu, yazın Arap turistlerin de sıklıkla geldiği Kültürpark'taki caminin yetersiz kaldığını ancak Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla hem caminin güzelleştiğini hem de kapasitenin arttığını dile getirdi.

(MA)



28.04.2017 15:38:51 TSI

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