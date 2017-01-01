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Başkan Altay: "Projelerimizle yaşam kalitesini arttırıyoruz"



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleşen "Cuma Buluşmaları" devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ağaç İşleri Sanayi Camisinde kılınan cuma namazının ardından sanayi çalışanları ile bir araya geldi. Büyük ilgi gören programda vatandaşlar Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birebir görüşerek istek ve önerilerini iletiyor. Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu. Namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelen istek ve önerileri dinledi.

Programda Başkan Altay'a, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra, belediye meclis üyeleri ve Ak Parti Selçuklu ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

Emeklisinden esnafına, ev hanımından öğrencisine, Selçuklu'da yaşayan herkesin yaşam kalitesini arttırmak için projeler ürettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Çocuklarımız için kütüphaneler ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için lokaller, sanayi çalışanlarımız için sosyal tesisler üretiyoruz. Daha güzel bir Selçuklu için park ve yeşil alanlar, yüzme havuzları, tenis kortları imal ediyoruz. Ayrıca Çanakkale, Bilecik gibi kültürel turlar gerçekleştiriyor ve hemşehrilerimizin tarihi mekanları ziyaret ederek tarihe şahitlik etmelerini sağlıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sosyal hayatıyla, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu' da yaşamalarını sağlamak" dedi.

(BG-AH-Y)



28.04.2017 15:40:13 TSI

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