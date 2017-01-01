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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'da Sanayi Köprülü Kavşağının temeli atıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 15:39
Karaman'da Sanayi Köprülü Kavşağının temeli atıldı
Karaman'da Sanayi Köprülü Kavşağının temeli atıldı
- Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan:
- "8 milyon liraya tamamlanacak olan köprülü kavşak bu yıl sonu hizmete açılacak"

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman'da sanayi yolu üzerine yapılacak olan köprülü kavşağın temeli düzenlenen törenle atıldı.
Temel atma törenine, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü, belediye başkan yardımcıları ile birim amirleri ve davetliler katıldı. Yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından 8 milyon liraya tamamlanacak olan köprülü kavşağın temeli atıldı.
Temel atma töreninin ardından yapılacak olan köprülü kavşak hakkında basın mensuplarına bilgi veren Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Gidiş ve gelişli olmak üzere dört şeritli olacak olan bu köprülük kavşak 8 milyon liraya tamamlanacak. Yapılacak köprülü kavşak sayesinde çevredeki aydınlatma sistemi de yenilenerek yeniden düzenlenmiş olacak. Kavşağı bu yılın Kasım veya Aralık ayında ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Köprülük kavşağın tamamlanmasının ardından bu güzergahta trafik ulaşımı ciddi anlamda rahatlamış olacak. Karaman Devlet Hastanesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine giden bu yoldan yaklaşık olarak günde 30-35 bin aracın seyrettiği tespit edildi. O yüzden de buraya köprülü kavşak yapılmasına karar verildi. Yapılan bu köprülü kavşakla birlikte Karaman, yedinci köprülü kavşağına kavuşmuş olacak" dedi.
(MD-AH-Y)

28.04.2017 15:46:56 TSI
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