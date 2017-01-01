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Muş Valiliği Korosu müzik severleri büyüledi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla oluşturulan Muş Valiliği Korosu, bahar konseri kapsamında sahne aldı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) kongre ve kültür merkezinde düzenlenen programı, Vali Seddar Yavuz, MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Erdoğan, üniversite öğretim görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda müzik sever izledi. MŞÜ İslami Bilimler Fakültesi Dini Musiki Öğretim Görevlisi Ercihan Ülger'in şefliğindeki çeşitli meslek gruplarından oluşan koro ekibi birer birer sahneye davet edildi. Koroda Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden bağlamada müzik öğretmeni Uğur Öz, kemanda müzik öğretmeni Serpil Aktaş, gitarda müzik öğretmeni Halil Can, piyanoda müzik öğretmeni Caner Keser ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Cem Gürsoy, ritimde Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Furkan Baba, bağlamada Muş Belediyesi Harita Teknikeri Levent Tohumcu ile Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Levent Çürük, dilsiz kavalda Elçiler Ortaokulu Müzik Öğretmeni Barış Özbakır, neyde Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Halil Hakan Kayır, udda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Zafer Çağlayan Ortaokulu müzik öğretmeni Bahadır Büyükgazez ile koro üyeleri Varto Hamurpet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Nur Aleyna Vatansever, Orman ve Su İşlerinden Memur Nuray Polat, MŞÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç. Dr. Esra Demir, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kardelen Atılgan, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Songül Yahşi, Emel Vatansever, Farabi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Amine Ülger, 2071 Melikşah İlkokulu öğrencisi Meryem Gökçe Vatansever, Korkut Balkır Ortaokulu müzik öğretmeni Cem İncesu, İslami İlimler Fakültesi İslam Sanatları Öğretim Görevlisi Selahattin Aslan, Merkez Alparslan YİBO Sınıf Öğretmeni Hamit Çetinkaya, Hava Meydan Komutanlığı personelleri Şahin Çakmak, Akın Cansız ve Ersan Aydoğdu, Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Yalçın Dicle'nin isimleri anons edildikten sonra sahnedeki yerlerini aldı.

Üç bölümden oluşan konser sonunda Vali Seddar Yavuz, koro üyelerini tek tek tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

(NA-ŞAK-Y)



28.04.2017 15:52:33 TSI

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