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Seramik pişirim çalıştayı Mezitli'de başladı

28 Nisan 2017 Cuma, 15:44
Seramik pişirim çalıştayı Mezitli'de başladı
Seramik pişirim çalıştayı Mezitli'de başladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Dünyanın önemli seramik sanatçılarının katıldığı Uluslararası Soli Pompeiopolis Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı'nın ikincisi Mezitli'de başladı.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı törenle başlayan ve 2 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek olan çalıştayda dünyanın önemli seramik sanatçıları Mezitlililerle birlikte çeşitli figürler yaptılar. Mezitli Belediyesi Kent Konseyi Merkezi'nde seramik sanatçısı Betül Kurt'un organizatörlüğünde gerçekleşen çalıştaya, Türkiye'den Candan Güngör, Ergün Arda, İsmail Yardımcı, Kamuran Özlem Ayla Sarnıç, Serkan Gönenç, Vefa İrdep, Yunanistan'dan Tohodoros Galigalidis, Almanya'dan Katharina Böttcher, Kore'den Yongmoon Kim ve Mersin Üniversitesi Seramik Bölümü öğrencileri katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da çalıştayda tezgahın başına geçerek bir çalışma yaptı. Bu yıl ikincisini düzenledikleri çalıştay ile binlerce yıllık geçmişe sahip seramik kültürünün tanıtılmasını amaçladıklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalıştay büyük ilgi gördü. Eserleri halen belediyemizde konuklarımıza sergilemeye devam ediyoruz. Gösterilen yoğun ilgi sonrası bu yılda daha geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bende geçen yıl olduğu gibi çalıştayda çamuru elime alarak bir şeyler üretmeye çalıştım. İnsanın yorgunluğunu alan ve inanılmaz keyifli bir çalışma. Mezitli ve Mersin halkının buraya gelip, seramik sanatını incelemesini istiyorum. Vatandaşlarımızın seramik sanatıyla tanışmasını, hünerlerini sergileyip güzel eserler çıkarmalarını diliyorum" dedi.
3 bin yıllık tarihine ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Mezitli'nin yakın tarihte sanatsal etkinliklerden uzak kaldığını ifade eden Tarhan, "Sanatın her dalını Mezitli'ye getirmek istiyoruz. Bunu daha bilimsel hale getirebilmek amacıyla Mezitli Sanat Akademisi'ni de hayata geçirdik. Yine kurduğumuz Oda Tiyatrosu ile 2500 yıl sonra Mezitli'de tiyatro oynanmasını sağladık. Bunun gibi bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Soli Pompeiopolis Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı'na büyük önem veriyoruz. Tüm halkımızın da gelerek bu çalıştay da sanatçılarımızla birlikte sanatın inceliklerini öğrenmeye ve kendi eserlerini üretmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
Çalıştay kapsamında yapılan üç boyutlu seramik eserler, raku pişirimi, sagar pişirimi gibi özel pişirim teknikleri kullanılarak gerçekleşecek. Öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaşan sanatçıların eserleri çalıştay sonunda açılan sergide sanatseverlerle buluşacak.
(KRY-Y)

28.04.2017 15:52:43 TSI
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