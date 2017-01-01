YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldız Dağı 100 bin ziyaretçiyi ağırladı

Yıldız Dağı 100 bin ziyaretçiyi ağırladı



(Fotoğraflı)



SİVAS (İHA) - Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, 2016-2017 kış sezonunda 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sezonu değerlendiren İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, kayak merkezinin sezon boyunca yoğun ilgi gördüğünü bunda en büyük etkenin ise merkezin sahip olduğu alt yapı, kalite ve ucuzluk olduğunu belirtti. Kaya,"Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi olarak, kış sezonunun nihai aşamasına gelmiş bulunuyoruz ve bu sezon kapanışında arkadaşlarımızla beraber bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin geçen sene elde etmiş olduğu tecrübe ve önümüzdeki senede ortaya koyacağı projeleri hep birlikte yeniden ele alarak değerlendirdik. 2016-2017 kayak sezonunda Yıldız Dağı Kayak Merkezi gerek Sivaslılar gerekse de yurdumuzun her yerinden gelen vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Tabi bunda sahip olduğu alt yapı ve kalitenin ve ucuzluğun büyük bir semeresi var" dedi.

Merkezin kapasitesi ve mekanik tesisler hakkında da bilgi veren Kaya, "110 yatak kapasiteli otelimiz, 2 günü birlik tesisimiz, kayak tesislerimiz, kayak pistlerimizin kalitesi bununla beraber karlama sistemi, suni kar yapma makinelerimizin bulunması ve gece ışıklandırma kalitesi ile Yıldız Dağı Kayak Merkezi kalitesini kat ve kat artırdı" diye konuştu.

(UY-Y-)



28.04.2017 15:53:58 TSI

NNNN

