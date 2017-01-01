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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Şahinbey'den sınır ötesine yardım

28 Nisan 2017 Cuma, 15:45
Şahinbey'den sınır ötesine yardım
Şahinbey'den sınır ötesine yardım

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesinin kendi bünyesinde kurduğu ŞAHKUT (Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma) ekibi Suriye'deki vatandaşlara yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.
Şahinbey Belediyesi daha önce ŞAHKUT arama kurtarma ekibi ile birlikte DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a giderek oradaki halka yardım elini uzatmıştı. O günden bu yana sınır ötesinde yardım çalışmalarını sürdüren ŞAHKUT ekibi, savaş mağduru kardeşlerini yalnız bırakmadı.
Isı izolasyonlu çadır
Şahinbey Belediyesi ŞAHKUT ekibi Suriye'deki Türkmenlere daha önce gönderdiği gıda ve giyim gibi yardımların yanı sıra 60 adet 12 metre karelik ısı izolasyonlu çadır gönderdi. Humus 'tan gelerek Cerablus çevresine yerleştirilen Türkmenlere dağıtılan çadırlar bir ailenin rahatça barına bileceği şekilde dizayn edildi. Çadırların içerisinde tuvalet, banyo ve bir oda bulunuyor.
"Umarım savaş biran önce son bulur"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesini ve insani dramın sona ermesini dileyerek, "Yanı başımızda Suriye'de yıllardır süren bir savaş var. Daha önce, Suriyeli kardeşlerimize kışın ihtiyaç duyacakları malzemeleri göndermiştik. Oradaki durumla ilgili sürekli bilgi alıyoruz. İhtiyaçları doğrultusunda elimizden gelen gıda ve giyecek yardımında bulunuyoruz. Şimdide ŞAHKUT ekibimiz oradaki Türkmen kardeşlerimize 60 adet 12 metrekarelik ısı izolasyonlu çadır teslim edecek. İnşallah bir an önce bu savaş sona erer. Hem buradaki, hem de sınır ötesindeki Müslüman kardeşlerimiz biran önce huzura kavuşur" dedi.

28.04.2017 15:54:27 TSI
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