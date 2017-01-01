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Rektör Elmas Samsun'da kalite toplantısı'na katıldı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde kalite iyileştirme süreçleri kapsamında düzenlenen Kalite Komisyon toplantısına katıldı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, akreditasyon, kalite yönetimi, stratejik planlama, sürekli iyileştirme gibi kurumsal yetkinliğin arttırılması ve süreçler konusunda deneyimlerini aktarma üzere, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin konuğu oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen toplantı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve çok sayıda akademisyen ve idari personellerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuşmasında, bir üniversiteyi yukarılara taşıyan kalite, akreditasyon, strateji ve benzeri süreçlerin merkezinde üniversitenin misyon, değer ve bunlara bağlı olarak mevcut kaynaklarının olduğunu vurguladı. Rektör Elmas akretidasyon sürecinin temel çıktısının da öğrenciler olduğuna işaret ederek, "Eğitim- öğretimde, gelen öğrencilerin niteliğini dikkate almak zorundayız. Zira bütün her şey eğitim-öğretimin içinde yer alan program çıktıları, ders öğrenme çıktıları, aktif öğrenme etkinlikleri, ölçme ve değerlendirme, mezun anketleri vb. ögelerin üzerine bina ediliyor. Söz konusu kalite döngüsü bu saydığım eğitim-öğretim çıktıları ile tamamlanmış oluyor" dedi. Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Benim için önemli bir gün; çünkü üniversitemizin içinde bulunduğu durumdan daha iyi noktaya taşınması adına gerekli adımları atabilmemiz için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreci geçmişinde yaşamış, deneyimlemiş ve Türkiye'de hakikaten katettikleri mesafe ile örnek hale gelmiş bir üniversitemizin, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın tecrübe ve deneyimlerini paylaşması, bizim de bunu başarabileceğimize dair inanç, bu anı önemli kılmaktadır" diye konuştu.



"Sade ve sonuç odaklı çalışmalarla bunu başardık"

Sunumunda kurumlardaki kalite yönetiminin sürdürülebilirliği konusuna da değinen Rektör Prof. Dr. Elmas, "Stratejik yönetim, eğitim-öğretim, misyon, değerler, kaynaklar, toplumsal hizmet, AR-GE, sürekli iyileştirme ve nihayetinde liderlik olgularının sürdürülebilirliği, kurumsal yeterlilik ve yetkinlik açısından çok çok önemli. Zaten YÖK'ün de yapmış olduğu kurumsal değerlendirmenin mantalitesinde de bu mevzubahis olgular ön plana çıkıyor. Bu süreç aslında bir mantalite değişimine işaret ediyor. Ülke, belediye, şirket yönetimlerinde bu süreçler işliyor zaten. Yani hedeflerinizi belirleyecek, uygulayacak, gözden geçirecek ve gerekiyorsa revize edeceksiniz. Ayrıca bahsettiğimiz bu sistemin evrensel ölçütlere uygun olup olmadığını görme şansımız da var. Bu yetkinliği ne kadar iyi ve sağlıklı ölçebiliyorsanız eğitimi nerede verdiğinizin bir önemi kalmıyor. Zira dünya da bu yetkinliği ölçüp sonuca odaklandı. OMÜ de mazisi, birikimi ve kurumsallığıyla Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasına girebilir. Yeter ki yol haritasını basit, sade ve açık olarak netleştirebilsin" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve yardımsever iş adamı Kaya Aşçı ve ailesi adına Rektörlük önünde oluşturulan alanda fidan dikimi yapıldı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından, Sakarya Üniveritesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a tablo hediye edildi.

(RŞ-İÇ)



28.04.2017 15:57:40 TSI

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