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Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri Van'da açılıyor

- 'Engelsiz Yaşam Akademisi' mayısta Vanlıların hizmetine sunulacak



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olacak olan 'Engelsiz Yaşam Akademisi' mayısta hizmete sunuluyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından yaklaşık iki ay önce yapımına başlanılan ve çalışmalarda sona gelinen 'Engelsiz Yaşam Akademisi' mayıs ayında hizmete açılacak. Bin 500'ü kapalı olmak üzer toplam bin 600 metrekarelik alana sahip merkezde; fitnes, konferans, kütüphane, okuma ve VİP toplantı salonları, gündüz bakım evi, resim, ahşap yakma, el becerisi, sabun üretim ve kokulu taş üretim atölyeleri, eğlence ve veli bekleme odaları, güzellik ve saç bakım merkezi, bilgisayar ve genel eğitim sınıfları, halk oyunları, tiyatro, müzik kursları ve sergi alanı bulunuyor. Engellilere yönelik fitnes salonu, bilgisayar sınıfı, kütüphane, konferans salonu, bulunuyor. Yapım çalışmalarının hızla devam ettiği merkezde incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, basına bilgi verdi. Merkezin Türkiye'nin sayılı yerlerinden biri olacağını ifade eden Öztürk, "Burası çok özel bir tesis. Van'ın ve İpekyolu ilçesinin tek engelsiz yaşam akademisi merkezi haline getireceğimiz bu yer aynı zamanda Türkiyenin sayılı merkezlerinden biri olacak" dedi.

Engellilerin ikinci adresi olacak olan merkezin aynı zamanda engelli ailelere de hizmet vereceğini ifade eden Öztürk, "Artık engellileri evlerinden çıkaracağız. Burası engellilerimizin evlerinden sonra gelebilecekleri, zaman harcayabilecekleri, meslek öğrenebilecekleri, çeşitli hobi ve aktiviteler yapabilecekleri bir yer olacak. Bunun yanında merkezimiz aynı zamanda engelli ailelerine de hizmet verecektir. Çünkü engelli bir aile olmak çok zor. Bu anlamda burası engelli ailelere yönelik farkındalık oluşturmak, çeşitli bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı, psikolojik destek verildiği bir yer olacak. Ayrıca bu işin bir de toplum tarafı var. Çünkü engelliler toplumda yaşıyor. Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırma noktasında topluma büyük bir iş düşüyor. İşte bu merkez aynı zamanda, toplumdaki diğer kitlelerde de engellilere karşı bir farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmaların yapıldığı; toplantıların, konferansların, seminerlerin verildiği bir merkez haline gelecek. Dolayısıyla bu merkez, ciddi manada büyük bir kitleye ev sahipliği yapmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam Akademisi'nde engellilerin meslek öğrenebileceği gibi aile bütçelerine de katkı sunacağının altını çizen Öztürk, "Engellilerimizin sosyal hayatlarını kolaylaştıracak aktivitelerin yanında burası onlara meslek öğrenme imkanı da sunmuş olacaktır. Burada bulunan güzellik merkezimizde engellilerimiz meslek öğrenecek ve edindikleri tecrübelerle yatalak hastaları traş ederek gelir elde edebilecektir. Yine engellilerimize kokulu taş ve doğal sabun üretimi yaptıracağız. Dolayısıyla engellilerimize hem meslek kazandıracak hem bir gelir sağlayacak hem de onları topluma entegre etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Merkezin sadece kapalı alanının değil bahçe bölümünün de engellilere yönelik oluşturulacağını belirten Öztürk, "Engellilerimizi kapalı mekandan çıkartıp bahçe alanına da katacağız. Bahçesinde engelsiz parklar, açık fitnes parkları, hobi bahçeleri olacaktır. Engellilerimizi toprakla buluşturmak, onlara toprakla hobi çalışması yaptırmak ve sorumluluk verme anlamında kendi üretikleri şeylerin takibini yapmak amacıyla güzel çalışmalar olacaktır" diye konuştu.

Merkezin 'Engelliler Haftası'nda hizmete açılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Vekili Öztürk, "Engellilerimize her anlamda hizmet verecek olan bir merkezi ilimize ve ilçemize mayısta kazandırmış olacağız. Burası sadece İpekyolu'na değil Edremit, Tuşba ve merkezdeki diğer engellilere de hizmet verecektir. Bu anlamda merkezimizin ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyor, tüm halkımızı açılışımıza bekliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

(ATL-ŞAK-Y)



28.04.2017 15:58:31 TSI

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