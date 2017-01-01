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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Sarıgöl'de Kut'ül Amare zaferi kutlandı

28 Nisan 2017 Cuma, 15:54
Sarıgöl'de Kut'ül Amare zaferi kutlandı
Sarıgöl'de Kut'ül Amare zaferi kutlandı

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kut'ül Amare zaferinin 101. yılı düzenlenen törenle kutlandı.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Irak cephesinde düzenlediği kuşatma muharebesinde binlerce İngiliz askerini esir alarak kazandığı Kut'ül Amare zaferinin 101. yılı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, şube müdürleri, okul müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sarıgöl Kent meydanında düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten şiirler ve Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Törende ayrıca konser veren Turgutlu Mehter takımı vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Tören pilav hayrı yapılmasıyla sona erdi.
(VS-AY-Y)

28.04.2017 16:02:37 TSI
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