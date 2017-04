YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ereğli Belediyesi 4 milyonluk araç yatırımıyla 2017 asfalt sezonunu açtı

Ereğli Belediyesi 4 milyonluk araç yatırımıyla 2017 asfalt sezonunu açtı



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 2017 asfalt sezonunun startını Atlı Spor Kulübü önünde verdi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Cuma namazını Hz. Abdurrahman Camisinde kıldıktan sonra Atlı Spor Kulübü'ne geçti. Daha sonra kurban kesimi ve dualar eşliğinde asfalt sezonunun startını verildi.

Programa, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Havaların düzelmesiyle beraber asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Bildiğiniz üzere geçen sene asfaltta bir rekora imza attık. Fakat Ereğlimiz çok büyük ve rekor da kırsak yetmedi. Biz de bu anlamda 850 bin TL'ye yeni aldığımız finişer makinemiz, silindir, kamyon ve diğer iş makinelerimizle beraber 4 milyonluk bir araç filosunu Ereğlimize kazandırdık. Bu donanımla birlikte asfalt çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Kış şartlarının ağır geçmesiyle birlikte bozulan yollarımızı kentimize yakışır hale getireceğiz. Hizmet noktasında hangi rekoru kırarsak kıralım yetinmiyoruz ve her zaman daha iyisini, daha fazlasını yapmaya özen gösteriyoruz. Bu şehir bizim, İlçemizi daha yaşanabilir ve daha modern hale getirmek için uğraş veriyoruz. Her şeyi hemşehrilerimiz için her şeyi Ereğli için yapıyoruz, dur durak bilmeden de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu yılın asfalt sezonunun startını şehrimize yeni kazandırdığımız Atlı Spor Kulübümüzün önünde gerçekleştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Bugün bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

