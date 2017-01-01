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Yüksek okul öğrencileri fabrikaları gezdi

28 Nisan 2017 Cuma, 16:03
Yüksek okul öğrencileri fabrikaları gezdi
Yüksek okul öğrencileri fabrikaları gezdi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Sungurlu Ticaret Borsası Genç Girişimciler İcra Kurulu işbirliğinde İşletme programı öğrencilerine yönelik olarak Sungurlu ve Çorum ilinde faaliyet gösteren başarılı işletmelere teknik gezi düzenlendi.
Sungurlu'da faaliyet gösteren ve küresel pazarda yer bulan ülkemize büyük katma değer katan Lavaila İrem, Larton firmalarında başlayan teknik gezi daha sonra Çorum Organize Sanayi Bölgesinde Alapala, Monemedical, Kemalöz fabrikalarının üretim bölümlerinin gezilmesi ile devam etti.
Fabrikaların üretim süreçlerinin interaktif şekilde incelenmesinde sonra gezi Çorum KOSGEB'in ziyaret edilmesi ve uzmanlar tarafından öğrencilere KOSGEB kurumunun işleyişi ve verilen desteklerin öğrencilere aktarılması ile son buldu.
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi, Öğrencilerin büyük ilgi ile incelediği ve başarılı girişimcilik örneklerinin uygulamalı olarak paylaşıldığı bu teknik gezinin ülkemizin geleceği olan genç girişimcilere motive edici bir unsur olduğunu, eğitimde en önemli noktanın gençlerimizin gerçek iş hayatıyla uygulamalı olarak eğitim almaları olduğunu söyledi.
Bölüm Başkanı Çiftçi, bu organizasyonda emeği olan başta Sungurlu Ticaret Borsası Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Sayın Serkan Tuncay olmak üzere, Çorum KOSGEB personeline ve gezi boyunca ilgi ve alakalarından dolayı fabrika yetkililerine teşekkür etti.
(SŞ-BÖ)

28.04.2017 16:11:44 TSI
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