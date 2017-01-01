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SASKİ'nin abone sistemi Türkiye'ye örnek



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından devreye alınan 'Yeni Nesil Abone Sistemi' Türkiye'deki diğer yerel yönetimler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda SASKİ, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) yetkililerini SASKİ Genel Müdürlük binasında ağırladı. SASKİ'nin hizmet kalitesini arttırmak ve abonelere daha etkin hizmet sunmak amacıyla geliştirdiği 'Yeni Nesil Abone Sistemi'nin genel yapısı ve işleyişi hakkında SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız'dan ayrıntılı bilgi alan DESKİ yetkilileri sistemin abone yönetimine yeni bir soluk getirdiğini belirterek benzer uygulamaları kendi idarelerinde uygulamak istediklerini belirttiler.



"İlkleri hayata geçiriyoruz"

SASKİ tarafından Sakarya'da devreye alınan 'Yeni Nesil Abone Sistemi'nin diğer idareler tarafından da örnek alındığını belirten SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, "Kurum olarak hayata geçirdiğimiz önemli yatırımlarla şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına alıyoruz. Çağın gerekliliklerini yakından takip ederek hizmete aldığımız yeni uygulamalarla vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da yukarılara taşıyoruz. Devreye aldığımız 'Yeni Nesil Abone Sistemi' ile tüm abone işlemlerini tamamen online ve mobil tabanlı hale getirdik. Yeni sistem ile Türkiye'de ilk olan birçok yeni uygulamayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Zaman zaman birçok paydaş kurumda yeni sistemimizi incelemek adına kurumumuzu ziyaret ediyor. Her türlü bilgi ve tecrübelerimizi, hayata geçirdiğimiz yenilikleri diğer yerel yönetimlerle de paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(RŞ-İÇ)



28.04.2017 16:12:33 TSI

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