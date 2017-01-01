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1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar sürüyor

28 Nisan 2017 Cuma, 16:05
1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar sürüyor
1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar sürüyor

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları için çalışmaları sürdürüyor.
Tertip Komitesi, işçi-memur sendikaları, Zonguldak'taki sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle 27 Nisan 2017 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.
Toplantıya GMİS'ten Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Türk Metal Sendikası'ndan Metin Ercan, TMMOB Maden Mühendisleri Odası'ndan Erdoğan Kaymakçı, CHP İl Başkanı Ahmet Altun, Ak Parti'den Niyazi Azaklı, KESK Orkam-Sen'den Erkut Alacalı, ADD'den Mustafa Coşkun, Nurullah Özkan ve Gülhan Çetin, Birleşik Kamu-İş'ten Metin Kahveci, Sezai Karataş, Mustafa Şen, Eğitim-İş'ten Remzi Karakaya, Eğitim-Sen'den Fehmi Akça, İsmet Akyol, Tez Koop-İş'ten Şerif Başören, KESK ESM'den Vacit Esen, DİSK Genel İş'ten Enis Dizdaroğlu, Yol-İş'ten Savaş Dırbalı, Kültür Sanat-Sen'den Onur Arslan, KESK BES'ten Hayri Anıl Çetin, ZOKEV'den Zafer Kalafat, Saadet Partisi'nden Recep Horozoğlu, BBP'den Ahmet Pulat, Vatan Partisi'nden Remzi Demirci ve Şerife Aksu, ÖDP'den Akın Koç, ZGC'den Derya Akbıyık, Birleşik Haziran Hareketi'nden Sibel Şener ve Emekli Engin Çöl katıldı.
1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı ve GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için yapılan hazırlıkları anlattı.
Demirci şunları söyledi;
"Sevgili arkadaşlarım göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ediyorum.
Tertip Komitesi ile hafta içinde toplantı yaparak durumu değerlendirdik.
Biz Genel Maden-İş olarak Başkanlar Kurulumuzu ve Temsilciler Kurulumuzu toplayarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Emeğin Başkenti'ne yakışır bir katılımla coşkulu bir kutlama yapmak için gayret ediyoruz. Pazartesi günü Saat: 13.30'da İstasyon Caddesi'nde buluşacağız.
Kortejle yürüyüş yaparak Madenci Anıtı alanına gireceğiz. İki arkadaşımız konuşma yapacak. Tertip Komitesi adına ben konuşacağım. Memur sendikalarımız adına da KESK temsilcisi arkadaşımız konuşacak. Şehrin üç girişine pankartlarımızı astırdık, billboardları sınırlı sayıda olsa da kullandık. Afişlerimiz, el ilanlarımız hazır. İşçi arkadaşlarımıza ve işyerlerimize ulaştırıyoruz. Sanatçı konusunda da ister istemez zaman kaybettik. Şansımız yaver gitti. Edip Akbayram ile anlaşma yaptık. İki gün tatilin ardından 1 Mayıs'ın üçüncü tatil günü olması bir sıkıntı oluşturuyor. Ancak biz kendi üyelerimiz nezdinde sıkı bir çalışma yürütüyoruz.
Bu sabah işyerlerimize giderek kuyubaşında arkadaşlarımızı bilgilendirdik.
Eşimizle, dostumuzla katılım sağlamaya çalışıyoruz. Madenci arkadaşlarımız ile kürsü ve kortej güvenliğini sağlayacağız. Herkesin kendi kortejine sahip çıkması gerekiyor.
Ayrıca Cuma gününden itibaren bir araç gezdirmeyi planlıyoruz. İlçelerden ulaşım konusunda çalışma yapmamız gerekiyor. Burada sizlerin görüşlerini de alarak bize yakışır bir 1 Mayıs Kutlaması yapmak istiyoruz."
Demirci'nin ardından toplantıda bulunan katılımcıların tümü görüş ve önerilerini anlattılar.
(SÖ-SÖ-Y)

28.04.2017 16:14:54 TSI
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