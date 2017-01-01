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Edirne iş dünyası temsilcileri büyükelçiler ile buluştu



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), büyükelçiler ile Edirne iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa ve Balkanlar ile İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Babür Hızlan ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ile birlikte Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Büyükelçilerden oluşan heyeti ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı Mehmet Eren, Meclis Başkan Yardımcısı Çetin Kürkçü ve Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan ağırladı.

Zıpkınkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Edirne ekonomisinin kalkınmasında en önemli sektörlerin başında turizm geliyor. Euro ve dolar kurunun yükselmesi ile Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler ilimizde daha çok alışveriş yaparak Edirne ekonomisinin ayakta kalmasını sağlıyor. Bunların dışında turizmi canlı tutmak için komşu ülkelerin bürokratları ile birlikte hareket edilmesi gerekmekte" dedi.

Ziyaretin akşamında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa ve Balkanlar ile İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Babür Hızlan ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün oluşturduğu heyet ile Edirne il ve ilçelerinden katılım sağlayan iş adamları bir araya getirilerek ülkeler arasında gerçekleştirilecek ticari faaliyetler görüşüldü.

Romanya genelinde toplamda 15 bin Türk şirketi olduğunu açıklayan Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş "Romanya'nın Avrupa Birliği üyesi olması ve AB Üyesi olmasına rağmen henüz zengin bir ülke olmaması büyük avantaj. İş gücü ve enerji ücretleri konusunda da avantajları var bu yüzden kar marjları yüksek. Dünyada internetin en güçlü olduğu ülkelerden biri olan Romanya bilişim konusunda iddialı. Bu etkenlerden dolayı kendinden gelişen bir iş dünyası oluşuyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl turist sayısında dünya genelinde azalma yaşanmasında rağmen en az azalma yaşanan ülkelerden birinin Romanya olduğunu belirten Ertaş, 10 büyük Türk şirketinin Romanya'da ticari faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini, sadece tekstil sektöründe iş gücü hizmetinin düşük olması sebebi ile asgari ücretle çalışan personel bulunamadığından dolayı sıkıntı yaşandığını belirtti.

Ülkeler arasında siyasi sorun olmadığı için iş adamlarının da sıkıntı yaşamadıklarını belirten Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe ise yatırım yapmak isteyen iş adamlarının ikili iş görüşmelerinde destek olabileceklerini belirterek, ülkede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Ticareti, yatırımları ve turizmi arttırmak adına düzenlenen toplantı soru cevaplar ile son buldu.

(KU-MK-Y)



28.04.2017 16:14:54 TSI

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