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Düzce Hakkari hattı kuruldu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in kayyum olarak atandığı Hakkari Yüksekova ilçesinden bir heyet Düzce'de inceleme yapmak üzere ziyarete geldi.

Düzce Belediyesinden İtfaiye, Temizlik, Zabıta ve Ulaştırma Müdürlü tarafından Hakkari'de düzenlenen teknik inceleme gezisi sonrasında bu kez Hakkari'den bir heyet Düzce'ye geldi. Yüksekova belediyesinden İtfaiye Müdürü Ziya Erkut, Zabıta Müdürü Süleyman Dikçe, Hal Müdürü Zeki Engüder Düzce Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli ile görüştü. Heyet nezaket ziyaretinin ardından ilgili müdürlüklerin çalışmaları ile ilgili teknik incelemelerde bulundu. Düzce Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli heyetle görüşmesinin ardından hediye takdiminde bulundu.

(TT-AY)



28.04.2017 16:17:56 TSI

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