Maden işçileri eğitim ve spor vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

ZONGULDAK (İHA) - Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı 7'nci Mütevelli Heyeti Toplantısı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kongreye GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri ve Vakıf Başkanı Satılmış Uludağ, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Kongrenin Divan Kurulu Başkanlığı'na Murat Ergen, Yardımcılığına Turhan Oral, Katip Üyeliğe Nizamettin Tiryaki seçildi.

Gündemin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantıda bir konuşma yapan Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı Başkanı Satılmış Uludağ şunları söyledi;

"Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı, vakıf amaçları doğrultusunda düzenlenen eğitim faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim alanındaki faaliyetlerimizde öncelikle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde çalışan işçilerimizin, üyelerimizin ve iş kazası neticesi vefat eden maden şehitlerimizin üniversite düzeyinde öğrenim gören aile bireylerine karşılıksız öğrenim yardımı yapılmaktadır. 1999 yılı son ayından itibaren burs vermeye başlayan Vakfımız, burs vermeye başladığı 1999 yılından 2016-2017 eğitim-öğretim dönemine kadar toplam 7 bin 238 üniversite öğrencisine burs yardımı yapmıştır. Bu öğrencilerimizden 2015-2016 ders dönemi sonunda 6 bin 294 öğrenci okullarından mezun olmuştur. 2017 yılı itibariyle halen 944 üniversite öğrencisi Vakfımızdan burs yardımı almaktadır. Vakfımız ayrıca madenci çocuklarının ve üyelerine eğitimsel ve kültürel açıdan destek sağlanması amacıyla madenci çocuklarımızın eğitim gördüğü okullara da ayni ve nakdi yardım yapmaya devam etmektedir. Vakfımızın en önemli gelir kaynağı TTK'da çalışan işçilerimizden elde edilen aidatlardır. Kurumdan emekliliklerin yoğun olması nedeniyle Vakfımız mali açıdan olumsuz etkilenmektedir. Fakat Vakfımız, her türlü olumsuzluklara rağmen ekonominin can damarı olan taşkömürü üretmek suretiyle, ülke ekonomisinin gelişmesinde rol oynayan madencilerimizin çocuklarının da ülkemizin kalkınması ile ilgili her alanda başarılı olacağı inancı ile eğitim faaliyetlerine gereken önemi göstermeye devam edecektir."

Vakıf Kongresi'nde Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporları okundu. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu oy birliği ile ibra edilerek seçimlere geçildi.

Yapılan seçimlerde Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı Yönetim Kurulu'na şu isimler seçildi; Ahmet Demirci, İsa Mutlu, Adnan Tıska, Satılmış Uludağ, Kahraman Kabasakal, Ertan Kaya ve Tayfun Demir.

Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Nuri Turpçu, Kenan Güney ve Mustafa Avcı

