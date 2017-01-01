28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maden işçileri eğitim ve spor vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 16:13
Maden işçileri eğitim ve spor vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı
Maden işçileri eğitim ve spor vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı 7'nci Mütevelli Heyeti Toplantısı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Kongreye GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri ve Vakıf Başkanı Satılmış Uludağ, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile mütevelli heyeti üyeleri katıldı.
Kongrenin Divan Kurulu Başkanlığı'na Murat Ergen, Yardımcılığına Turhan Oral, Katip Üyeliğe Nizamettin Tiryaki seçildi.
Gündemin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Toplantıda bir konuşma yapan Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı Başkanı Satılmış Uludağ şunları söyledi;
"Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı, vakıf amaçları doğrultusunda düzenlenen eğitim faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim alanındaki faaliyetlerimizde öncelikle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde çalışan işçilerimizin, üyelerimizin ve iş kazası neticesi vefat eden maden şehitlerimizin üniversite düzeyinde öğrenim gören aile bireylerine karşılıksız öğrenim yardımı yapılmaktadır. 1999 yılı son ayından itibaren burs vermeye başlayan Vakfımız, burs vermeye başladığı 1999 yılından 2016-2017 eğitim-öğretim dönemine kadar toplam 7 bin 238 üniversite öğrencisine burs yardımı yapmıştır. Bu öğrencilerimizden 2015-2016 ders dönemi sonunda 6 bin 294 öğrenci okullarından mezun olmuştur. 2017 yılı itibariyle halen 944 üniversite öğrencisi Vakfımızdan burs yardımı almaktadır. Vakfımız ayrıca madenci çocuklarının ve üyelerine eğitimsel ve kültürel açıdan destek sağlanması amacıyla madenci çocuklarımızın eğitim gördüğü okullara da ayni ve nakdi yardım yapmaya devam etmektedir. Vakfımızın en önemli gelir kaynağı TTK'da çalışan işçilerimizden elde edilen aidatlardır. Kurumdan emekliliklerin yoğun olması nedeniyle Vakfımız mali açıdan olumsuz etkilenmektedir. Fakat Vakfımız, her türlü olumsuzluklara rağmen ekonominin can damarı olan taşkömürü üretmek suretiyle, ülke ekonomisinin gelişmesinde rol oynayan madencilerimizin çocuklarının da ülkemizin kalkınması ile ilgili her alanda başarılı olacağı inancı ile eğitim faaliyetlerine gereken önemi göstermeye devam edecektir."
Vakıf Kongresi'nde Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporları okundu. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu oy birliği ile ibra edilerek seçimlere geçildi.
Yapılan seçimlerde Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı Yönetim Kurulu'na şu isimler seçildi; Ahmet Demirci, İsa Mutlu, Adnan Tıska, Satılmış Uludağ, Kahraman Kabasakal, Ertan Kaya ve Tayfun Demir.
Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Nuri Turpçu, Kenan Güney ve Mustafa Avcı
(SÖ-SÖ-Y)

28.04.2017 16:21:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Soğuk Madene Sıcak Karşılama&quot; etkinliği
YEREL

"SOĞUK MADENE SICAK KARŞILAMA" ETKİNLİĞİ
67 Burda'dan kazı kazan etkinliği
YEREL

67 BURDA'DAN KAZI KAZAN ETKİNLİĞİ
1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar sürüyor
YEREL

1 MAYIS KUTLAMALARI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Yılmaz, Ilıksu plaj tesislerini inceledi
YEREL

YILMAZ, ILIKSU PLAJ TESİSLERİNİ İNCELEDİ
GMİS, Madenciyi bilgilendirdi
YEREL

GMİS, MADENCİYİ BİLGİLENDİRDİ
İlkokul öğrencileri sokak kedileri ve kuşlar için barınak yapıldı
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ SOKAK KEDİLERİ VE KUŞLAR İÇİN BARINAK YAPILDI
Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler film gibi operasyonla yakalanmış
YEREL

RODOS'A KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ'CÜLER FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANMIŞ
Yazar Oğuz Demiralp BEÜ'de &quot;Okuma Deneyimleri&quot; başlıklı bir konferans verdi
YEREL

YAZAR OĞUZ DEMİRALP BEÜ'DE "OKUMA DENEYİMLERİ" BAŞLIKLI BİR KONFERANS VERDİ
Ereğli KOM'dan torbacılara operasyon
YEREL

EREĞLİ KOM'DAN TORBACILARA OPERASYON
BEÜ ile Çaycuma TSO arasında protokol imzalandı
YEREL

BEÜ İLE ÇAYCUMA TSO ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Çaturoğlu, EVEDER'i ziyaret etti
YEREL

ÇATUROĞLU, EVEDER'İ ZİYARET ETTİ
BEÜ Ar-Ge proje pazarına yoğun ilgi
YEREL

BEÜ AR-GE PROJE PAZARINA YOĞUN İLGİ
Kdz. Ereğli pazaryerinde rehabilitasyon çalışmaları başladı
YEREL

KDZ. EREĞLİ PAZARYERİNDE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI
BEÜ ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı
YEREL

BEÜ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
GMİS Yönetimi madenciyi bilgilendirdi
YEREL

GMİS YÖNETİMİ MADENCİYİ BİLGİLENDİRDİ
Genel Başkan Vekili Doğan, Genel Müdür Eroğlu'nu ziyaret etti
YEREL

GENEL BAŞKAN VEKİLİ DOĞAN, GENEL MÜDÜR EROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Başsavcı Yağız, TTK İş Güvenliği Daire Başkanlığını ziyaret etti
YEREL

BAŞSAVCI YAĞIZ, TTK İŞ GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Alan, vatandaşlara çağrıda bulundu
YEREL

ALAN, VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU
Kdz. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü birincilikle döndü
YEREL

KDZ. EREĞLİ YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...