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Kazada hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gizem K., son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Duran G. yönetimindeki 06 DV 0959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, şarampole yuvarlanmıştı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Duran G., Serap K. (24), Burak S. (21) ve Sinem K. (25) yaralanmış, yaralılardan durumu ağır olan Sinem K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sinem K.'nın cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Sinem K.'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(AG-SK)



28.04.2017 16:21:37 TSI

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