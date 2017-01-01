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Niğde'de Kitap fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Kitap Fuarı'nın ikincisinin açılışı yapıldı.

7 Mayıs'a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nda 170 yayınevi ve 130 yazar Niğdeli okurlarıyla buluşacak.

Ömer Halisdemir Meydanında yapılan açılış törenine Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şener, Niğde İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Müftüsü Alaaddn Güpınar, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Yazar Mete Yarar, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan şunları söyledi : ''''Niğde olarak yine Niğde açısından önem taşıyan, insanımız açısından önem taşıyan bir fuarın açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere geçen sene ilkini düzenlemiştik. Geçen sene ki düzenlediğimiz fuarın aslında resmi bir niteliği yoktu. Ama güzel bir fuardı bunu belirtmek gerekiyor. Ancak bu sene düzenlemiş olduğumuz bu fuarın resmi bir niteliği de var. Yani Niğde'de yılda kaç fuar açılmış diye devlet istatistiğinin rakamlarına baktığımız zaman bu fuar da bundan sonra ki süreçte Niğde'de ki açılan fuarlardan bir tanesi olarak görülecek. Bu bakımdan Niğde'mizin açısından da önemli bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Niğde'miz bilindiği üzere medeniyetlerin yaşatıldığı şehir dediğimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ildir. Bu bakımdan birikmiş bir kültür mirası var. Belediye başkanlığına geldiğimizden dönemden itibaren Niğde'de birçok kültürel etkinlikler düzenledik. Şehir konferansları adı altında 30'un üzerinde ilk dönemimizde konferanslar düzenledik. Şimdi de artık kitap fuarı ile bunu taçlandırıyoruz. Bu kitap fuarına yaklaşık 100'e yakın yazarımız şairimiz katılacak. Onlarla söyleşiler olacak. Yine kitap imza günleri olacak. İnşallah bu fuarın Niğde'miz açısından hayırlı olmasını diliyor ve temenni ediyorum.''dedi.

Fuarda bir konuşma da Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu yaptı. Peynircioğlu, Esas kaliteyi ve gelişmeyi belirleyen yazarlar ile okurlar olduğunu söyledi. Peynircioğlu, ''Okumanın faydalarından çok fazla bahsetmeye gerek yok. Okumuş bir düşünür diyor ki; 'geri kalmış ülkelerle ve toplumlarla ilerlemiş toplumlar arasındaki farkı oluşturan bir avuç okumuş insandır', diyor düşünür. Bu gerçekten önemlidir. Toplumlara baktığımız zaman üç aşağı beş yukarı hepsinde aynı insan kalitesi var. Esas kaliteyi ve gelişmeyi belirleyen yazarlar ile okurlardır. Okurlar derken okuduklarını anlayanlardır.''diye konuştu.

(YE-SK)



28.04.2017 16:22:20 TSI

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