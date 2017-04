YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MAGİDER yabancı konuklara Manisa'yı anlattı

MAGİDER yabancı konuklara Manisa'yı anlattı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Bu yıl 477'ncisi gerçekleştirilen Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kente gelen yabancı ülkelerin temsilcilerine yönelik Manisa Girişimci İşadamları Derneği (MAGİDER) tarafından hem Manisa anlatıldı hem de Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalara gezi düzenlenerek sanayi faaliyetlerini yerinde incelemeleri sağlandı.

Her platformda Manisa'yı tanıtmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştiren MAGİDER, bu yıl 477'ncisi gerçekleştirilen Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında şehre gelen yabancı ülke temsilcilerine yönelik Taş Fabrikada verdiği yemeğin ardından Manisa'nın sanayisini, tarımını ve turizmini anlattı.

Toplantıya Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Nedim Zurnacı, MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile Mesir Festivali için Manisa'ya gelen Arnavutluk Berat Belediyesi temsilcileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Güzelyurt Belediyesi ve Büyükelçi temsilcileri, Makedonya Üsküp Belediyesi, Rostuşe Belediyesi ve büyükelçilik temsilcileri, Kırgızistan Oş Belediyesi temsilcileri, Polonya büyükelçilik temsilcileri, Bosna Hersek Prijedor Belediyesi temsilcileri, Ukrayna büyükelçilik temsilcileri, Kazakistan Uralsk Belediyesi temsilcileri ve Kosova büyükelçilik temsilcileri katıldı.

Taş Fabrikada verilen yemeğin ardından 9 farklı ülkeden 7 belediye ve 5 büyükelçilik temsilcilerine Manisa'nın sanayisi, tarımı ve turizmi anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Nedim Zurnacı, Manisa'nın 1 milyon 400 bin nüfuslu bir şehir olduğunu ve Türkiye'nin en gelişmiş 14'üncü şehri olduğunu belirtti. Manisa nüfusunun yüzde 67'sinin şehirlerde yüzde 33'ünün de kırsalda yaşadığını kaydeden Zurnacı, Manisa'nın dünyaca ünlü üzüm ve zeytinin yetiştiği verimli topraklarda kurulu olduğunu anlattı.

MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu ise, "Manisa, Dünya siyasetinde çığır açmış Fatih Sultan Mehmet'in, Mesir Macunu gibi doğal bir mucizeyi var edip tıp dünyasına armağan etmiş, Merkez Efendi gibi birçok kıymetli liderler, komutanlar, alimler yetiştirmiş topraklardır." diyerek başladığı konuşmasında dernekleri hakkında da kısa bilgi verdi. MAGİDER'in 56 işadamı, sanayici, doktor ve avukatlardan oluşan bir organizasyon olduğunu dile getirdi. Aloğlu derneklerin dünya ticaretine yön vermek ve çığır açmak için kurulduklarını söyledi.

Manisa'nın tarihi, iklimi ve verimli topraklarının dillere destan olduğunun altını çizen Aloğlu, "Bu topraklar üzerinde dünya insanlarının fizyolojik ihtiyaçları olan yaklaşık 65 tahıl ürünü ve 40'a yakın meyve çeşidi yetişmektedir. Manisa gıda yönünden zengin olduğu kadar tarih sahnesinde de dünyanın başını çeken bir marka şehirdir. Hititler, Lidyalılar, Bergama Krallığı, Roma, Bizans gibi birçok krallığa ve uygarlığa medeniyet ve ev sahipliği yapmıştır. Tarihte devlet güvencesi altında para basılan, paraya tarihte ilk yön veren MÖ 546 yılından bu yana ticaretle uğraşan topraklardır bu topraklar. Kısacası ticareti oluşturan da sistemleştiren de bastığınız bu topraklardır. Büyük alim ve üstat Evliya Çelebi'nin öve öve bitiremediği Manisa, Osmanlı Sultanlarının bile yerlerine geçecek olan evlatlarının ve veliahtlarının geçiş noktalarıdır. Saruhan Bey, Fatih Sultan Mehmet, II. Murad, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmet ve 1. Mustafa gibi dünya siyasetine yön vermiş hatta içinde çağ açıp çağ kapatan insanlar yetiştirmiştir bu topraklar. Dünya tarihine, siyasetine, ticaretine asırlardır hizmet etmiş şehrimiz her geçen gün daha çok çalışmakta daha çok katma değer sağlama çabası içerisindedir. İçinde yaşadığımız dünya bu mirasa yeterince sahip çıkmamakta ve yanında olmamaktadır. İşte biz o mirasın gereğini yapma çabası içerisindeyiz. Dünyadan da bu çabamıza ahde vefa bekliyoruz. Manisa sanayimiz yaklaşık 4 milyar dolar işlem hacmi ve dış ticareti olan bir şehirdir. Bunun yanında 1,2 milyar doları sadece Vestel AŞ tarafından yapılmaktadır. Buradan sanayi bölgesine giderek bunların hepsini yerinde göreceksiniz." dedi.

Mesir Festivalinin Türk İslam geleneğinin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, "Bu şenlik 477 yıldır Manisa'da dünyanın her tarafından, ülkenin her tarafından gelen dostlarımızla birlikte bu şenliği kutlamaktayız. Umarım Manisa'da bulunduğunuz süre zarfında hem eğlenirsiniz hem de Manisa'nın insanlığa sunmuş olduğu olanakları yerinde görüp ortak işbirliği içinde güzel faaliyetlerde bulunabiliriz. Burada MAGİDER önderliğinde sizlere bir program uygulandı. Umarım bu program hem kişisel olarak sizlere ve ailenize hem de ülkelerimizin ortak işbirliğine bir katkıda bulunur." şeklinde konuştu.

Programın ardından yabancı ülke temsilcileri MAGİDER tarafından organize edilen geziyle Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları yerinde inceleme ve Manisa'nın sanayisine yakından tanıklık etme imkanı buldu.

(SC-Y)



28.04.2017 16:24:13 TSI

NNNN