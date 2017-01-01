28 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'da traktör ile pulluk arasına sıkışan şahıs ağır yaralandı

28 Nisan 2017 Cuma, 16:16
Karaman'da traktör ile pulluk arasına sıkışan şahıs ağır yaralandı

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman'da traktör ile pulluk arasına sıkışarak ağır yaralan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Sudurağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan A., kullandığı 70 DA 459 plakalı traktörle tarlasını sürerken aşağıda kendisine yardım eden Mehmet Solak, biranda traktör ile pulluğun arasına sıkışarak yaralandı. Sıkıştığı yerden vatandaşların yardımıyla çıkarılan Mehmet Solak, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Mehmet Solak, daha sonra hayati tehlike kaydı ile Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MD-AH-Y)

28.04.2017 16:25:35 TSI
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