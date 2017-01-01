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Karaman'da traktör ile pulluk arasına sıkışan şahıs ağır yaralandı



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da traktör ile pulluk arasına sıkışarak ağır yaralan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sudurağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan A., kullandığı 70 DA 459 plakalı traktörle tarlasını sürerken aşağıda kendisine yardım eden Mehmet Solak, biranda traktör ile pulluğun arasına sıkışarak yaralandı. Sıkıştığı yerden vatandaşların yardımıyla çıkarılan Mehmet Solak, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Mehmet Solak, daha sonra hayati tehlike kaydı ile Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MD-AH-Y)



28.04.2017 16:25:35 TSI

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