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Aksaray'a organik ürün pazarı kurulacak

28 Nisan 2017 Cuma, 16:19
Aksaray'a organik ürün pazarı kurulacak
Aksaray'a organik ürün pazarı kurulacak

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun beraberindeki heyet ve organik ürün yetiştirmeye başlayan çiftçiler ile birlikte Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı ziyaret ederek Organik Tarım Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Projesi hakkında bilgi verdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ürün ile Aksaray'da 15 çiftçi organik ürün yetiştirmeye başladı. Yetiştirilen organik ürünlerin satışı için pazar kurulacak ve bu pazar Türkiye'deki 25 organik ürün pazarı olacak. Ziyaretlere başlayarak projeyi tanıtan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, "Bakanlığımız bütçesiyle 2 tane organik tarım projesi başlattık. İlk proje geçen sene tamamlandı. Eğitim amaçlı bir projeydi. 2. projenin adı Organik Tarım Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Projesi. Bu kapsamda çiftçilerle toplantı yaptık. 15 çiftçi organik sebze ve meyve tarımına başladı. Kamuoyunda bilinç oluşturmak istiyoruz. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla sağlıklı ürünler yetiştirmek istiyoruz. Proje için 68 bin lira ödenek alındı" dedi.
Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi ile görüşerek pazar kurma konusunda da adımlar atıldığını ifade eden Zabun, kurulan pazar ile yetiştirilen ürünlerin satışının yapılacağını ve ilerleyen zamanlarda projenin yaygınlaşması ile birlikte büyük bir organik ürün pazarı kurulabileceğini söyledi. Çalışmalar ve proje hakkında bilgi alan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, projenin hayırlı olmasını dileyerek her türlü desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.
(YC-AH-Y)

28.04.2017 16:27:12 TSI
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