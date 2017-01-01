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67 Burda'dan kazı kazan etkinliği

(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bahar ayının gelmesi ile 67 Burda AVM de kampanyalar ve etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek JLL Türkiye tarafından yönetimi ve kiralaması yürütülen Zonguldak' a yeni bir yaşam alanı sunan 67 Burda Alışveriş Merkezi' nde 29-30 Nisan tarihleri arasında Kazı Kazan Kampanyası yapılacaktır. Aynı gün içinde toplamda 200 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapıp Google Play veya Apple Store' dan 67 Burda Cepte uygulamasını indiren ve Kazı Kazan etkinliğine katılan ziyaretçilere birbirinden güzel hediyeler verilecek.

(SÖ-SÖ-Y)



28.04.2017 16:27:16 TSI

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