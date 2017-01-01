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Ahlat Bastonuna;"Türkiye Kültür Oskarı ödülü"

- Yaşama Dokunanlar Platformu Türkiye Kültür Oskarı sahiplerini buldu.



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Yaşama Dokunanlar Platformu Türkiye Kültür Oskarı "Sanatsal Yapım Baston Kalite" birincilik ödülüne layık görülen tezhip işlemeli kılıçlı kobra kemik kafa Ahlat bastonuna düzenlenen programla ödül verildi.

Yaşama Dokunanlar Platformunun İstanbul'da organize ettiği ve yurt genelinde toplamda 320 ürünün sergilendiği yarışmada, Bitlis'in Ahlat ilçesinden katılan baston ustası Refa Gökbulak ve öğretim görevlisi Meryem Uğuz Kaplan'ın Ahlat Belediyesi adına hazırlamış olduğu tezhip işlemeli kılıçlı kobra kemik kafa bastonu Türkiye Kültür Oskarı "Sanatsal Yapım Baston" kalite birincilik ödülüne layık görüldü. Büyük bir özveri ve ekip çalışmasıyla el emeği göz nuruyla hazırladığı özel tasarım Ahlat bastonunun Oskar ödülüne layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökbulak, "Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünde öğretim üyesi olan değerli müzehibe Meryem Uğuz Kaplan hocamızla birlikte yapmış olduğumuz özel tasarımlı eserimizin 320 ürün arasında Oskar ödülüne layık görülmesi bizleri onure etmiştir. Emeklerimizin karşılığını almak güzel bir duygu. Yaklaşık 25 günde tamamladığımız eserin birçok özelliği bulunuyor. Kafası manda boynuzundan, gövdesi ceviz ağacından oluşan bastonumuz aynı zamanda yatağan çeliğinden kılıçlı özel tasarımlı bir bastondur. Bu bastonları uzun zamandır üretmekteyiz. Değerli İlçe Kaymakamımız Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanımızın girişimleriyle önemli devlet adamlarına ve dünya liderlerine özel olarak üretiyorduk. Bu yarışmaya da böylesi özel tasarımlı bastonumuzla Ahlat Belediyesi adına Selçuklu baston olarak katıldık. El sanatları bulundukları şehirlerin tanıtımına büyük katkısı olan tarihi zenginliklerimizdir. Bizimde ortak amacımız, ilimiz Bitlis'in ve ilçemizin tanıtımına elimizden geldiğince katkı yapmaktır. Bundan da başarılı olduğumuza inanıyorum Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen ve bu ödülde emeği geçen başta belediye başkanımız Abdulalim Mumtaz Çoban'a ilce kaymakamımız Bülent Tekbiyikoğlu'na, müzehibe Meryem Uğuz Kaplan hocama sponsorumuz değerli TATSO Baskanı Bilal Dağdağan'a, Genel Sekreter Rahime Hacet'e yönetim kurulu üyesi ve BİGİAD Başkanı Cengiz Şahin'e ve Yücel Gökbulak 'a şahsım ve sanatım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Yarışmada 8 kategoride 320 ürün sergilendi"

Yarışmada Türkiye Kültür Oskarı ödülü almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden baston Ustası Gökbulak, "8 kategoride 320 ürünün sergilendiği yarışmada, Ahlat baston ustası olarak ben ve Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünde öğretim üyesi olan değerli müzehibe Meryem Kaplan Uğuz ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Tezhip İşlemeli Kılıçlı Kobra Kemik Kafa Baston" ödülünü Bitlis ili ve Ahlat ilçem adına almanın mutluluğu içerisindeyiz. Ahlat Belediyesi adına Selçuklu baston olarak katıldığımız 'yaşama dokunanlar platformu kültür yarışması'nda müzehibe Meryem Uğuz Kaplan hocamızla birlikte yaptığımız özel tasarımlı bastonumuza verilen Oskar birincilik ödülünü çok şükür aldık. İlimize, ilçemize hayırlı olsun. Bu ödülde emeği geçen başta belediye başkanımız Abdulalim Mumtaz Coban'a ilce kaymakamımız Bülent Tekbiyikoğlu'na , müzehibe Meryem Uguz Kaplan hocama, sponsorumuz değerli TATSO Başkanı Bilal Dağdağan'a , genel sekreter Rahime Hacet'e yönetim kurulu üyesi ve BİGİAD Başkanı Cengiz Şahin'e ve Yücel Gökbulak'a şahsım ve sanatım adına teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

(SAD-ŞAK-Y)



28.04.2017 16:28:59 TSI

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