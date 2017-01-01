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Osmaniye'de 193 bin 700 adet sebze fidesi dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 'Sebze Üretimini Geliştirme Projesi' çerçevesinde 24 çiftçiye, toplam 193 bin 700 adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam fide dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl sebze yetiştiriciliği ile ilgili olarak ilk projenin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bahçe'nin sebze yetiştiriciliğine, özellikle de yayla sebzeciliğine çok uygun olduğunu belirten Sağlam, "Sebze ürününün gelecekte Bahçe ilçesinin ekonomik ürünü olarak yerini alması için İl Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bahçe İlçesinde 2017 yılı içerisinde yine diğer tarım ve hayvancılık projelerini de uygulamaya da devam edeceğiz" dedi.

Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planı içerisinde yer alan bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Bahçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ise "Sebze Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde ilçemiz çiftçilerine 211 bin 200 adet sebze fidesi vererek 200 dekar sebze bahçe tesisi kurduruyoruz. Sebzecilik projemizi 50 bin lira İl Özel İdaresi ve 50 bin lirada çiftçi katkılı olarak toplamda 100 bin lira kaynakla gerçekleştiriyoruz. Bugün 193 bin 700 adet sebze fidesini çiftçilerimize teslim ettik ve geriye kalan 17 bin 500 adet sebze fidesini de 20 Haziran'da çiftçilerimize teslim edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bahçe İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde çiftçilere sebze fideleri dağıtıldı.

(KSM-Y)



28.04.2017 16:30:34 TSI

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