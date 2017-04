YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Yazıcı, 1 Mayıs'ı kutladı

Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemize değer katan çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

1 Mayıs'ın toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını dileyen Vali Yazıcı, "Vali olarak her şartta emek veren kadın, erkek, genç, işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim. Her alandaki gelişmede ve ekonomik kalkınmada emeğin ve üretimin ne kadar önemli olduğunun şuurundayım. İnsanın emeğinden daha hayırlısı yoktur. Biliniz ki verilen emekle bu millet, bu ülke kalkınacak. Mayıs'ın ülkemizde ve dünyadaki tüm insanlara, çalışanlara barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışanlarımıza, halkımıza, mutlu, sağlıklı çalışmalar diler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü candan kutlarım" şeklinde konuştu.

