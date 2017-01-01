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Başkan Vekili Doğan, yaralı askeri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Şenkaya kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada sol bileğinden yaralanarak Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Tezcan Demişbaş'ı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, hastanede ziyaret etti.

Yaralı askeri tedavi gördüğü Oltu Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Doğan, "Yaralı askerimize Allah'tan şifa diliyorum. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek yaralı asker ve ailesinin herhangi bir ihtiyacının olup olmadığın sordu.

Daha sonra yaralı Uzman Çavuş Demirbaş ile bir süre sohbet eden Başkan Vekili Doğan'a, yaralı asker yaşanan saldırı hakkında bilgiler aktardı. Beraberinde Oltu Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü ve İl Meclis Üyesi Ömer Soylu ile birlikte yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili bilgi de aldı. Bu arada sol bileğinden başarılı bir ameliyat geçiren yaralı asker Uzman Çavuş Tezcan Demirbaş'ın sağlık durumun iyiye gittiği belirtildi.

(DMA-AA-Y)



28.04.2017 16:32:56 TSI

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