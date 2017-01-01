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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Minikler tasarladıkları projeyle ücretsiz maç izliyorlar

28 Nisan 2017 Cuma, 16:24
Minikler tasarladıkları projeyle ücretsiz maç izliyorlar
Minikler tasarladıkları projeyle ücretsiz maç izliyorlar

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah İlçesinde öğrenim gören Aleyna Duman ve Berat Özata isimli öğrenciler tasarlamış oldukları proje sayesinde arkadaşları ile maç izlemenin keyfini yaşıyorlar.
Erzincan'ın Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Necatibey Ortaokulunda öğrenim gören Aleyna Duman ve Berat Özata isimli iki öğrenci TÜBİTAK 4006 projeleri kapsamında tasarlamış oldukları "12.'nci Adam" adı altındaki proje sayesinde yaşıtları olan arkadaşlarını kötü alışkanlıklardan korumak ve spora teşvik etmek amacıyla 15 yaş altındaki arkadaşlarıyla Türkiye de oynanan futbol müsabakalarını ücretsiz olarak izlemenin heyecanını yaşama fırsatı buluyorlar.
15 yaş altındaki gençlerin tüm Türkiye liglerindeki maçları ücretsiz seyredebilmelerini hedefleyen projede Aleyna Duman ve Berat Özata, 100 arkadaşı ile birlikte çeşitli aktivite yapabilmeye istekli bir gençlik oluşturabilmek adına Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakan Yılmaz rehberliğinde Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor arasında oynanan futbol müsabakasını izleyerek, eğlenceli vakit geçirdiler.
Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor müsabakasını izlemek üzere Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, maçın devre arasında projeyi tasarlayan Aleyna Duman ve Berat Özata'yı ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.
İzlemiş oldukları maçlarda eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen öğrenciler ise kendilerine bu imkânı sağlayan arkadaşları Aleyna Duman ve Berat Özata'ya teşekkürlerini ilettiler.
(AA-AA-Y)

28.04.2017 16:33:21 TSI
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