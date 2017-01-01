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Giresun'a yılın ilk turist kafilesi geldi

28 Nisan 2017 Cuma, 16:25
Giresun'a yılın ilk turist kafilesi geldi
Giresun'a yılın ilk turist kafilesi geldi

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Turizmle kalkınma hedefini ilk sıralara alan Giresun'a yılın ilk turist kafilesi geldi.
Karadeniz turları kapsamında Giresun'a gelen ilk turist kafilesi Giresun adası, Tirebolu ve Giresun kaleleri, Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl, Kümbet yaylası, Tamzara destinasyon alanlarıyla ve Görele Kemençe Müzesi'ni gezdiler.
Giresun'a ilk turist kafilesini getiren özel tur firma yetkilisi Yılmaz Çakar, hedeflerinin Giresun'a yıl içerisinde en az bin 500 tur otobüsü getirmek olduğunu söyledi. Çakar "Karadeniz'de Giresun son yıllarda turizm alanında adından söz ettiren bir il oldu. Özellikle Karadeniz'in yaşanabilir tek adasına sahip olması ve yayla zenginlikleriyle turistlerin dikkatini çekiyor. Bunlarla birlikte turizm çeşitliliği de bulunmaktadır. Hedefimiz yıl içerisinde en az bin 500 tur otobüsüyle yaklaşık 50-60 bin turisti Giresun'a getirmektir" dedi.
(AB-ÖS-Y)

28.04.2017 16:34:26 TSI
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