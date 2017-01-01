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Futbol Cambazları hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - 477'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 'Freestyle Futbol Gösterisi' kentin çeşitli noktalarında sahnelenirken futbol cambazlarının gösterileri büyük beğeni topladı.

Futbolun artistik hareketlerinin uygulandığı ve bunun bir şov ve yarışmaya yönelik dalı olan Özgür Stil Futbol oyunu gösterileri 477'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarında sahnelendi. Gençlerin teknik becerilerini sahnelediği gösteri Manisalı izleyicilerinin de ilgisi ile karşılandı. Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan gençler Mesir Futbol Yarışmasında hünerlerini göstererek, şampiyon olmak için mücadele edecekler. Mesir Freestyle Futbol Yarışması ve ödül töreni, 29 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Tarzan Meydanında düzenlenecek.

(SC-Y)



28.04.2017 16:36:51 TSI

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