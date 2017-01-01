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Süleymaniye'de eşsiz bahar güzelliği



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan ve tarih boyunca madenciliğin yapıldığı Süleymaniye Mahallesi, bahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir manzara imkanı sunuyor.

Yol, restorasyon ve mahalle içi düzenleme işlerinin devam ettiği bölgeye turistlerin yanısıra Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri de yoğun ilgi gösteriyor.

Bahar mevsimiyle zirvelerinde hala kar kütlelerinin bulunduğu mahalle yeşile bürünürken, meyve ağaçlarının açtığı çiçekler ve yemyeşil tabi doku tarihi yapılarla bir araya gelince yoğun ilgi görmeye başladı.

Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar bölümü öğrencilerinden kalabalık bir grup, boş derslerden bulduğu fırsatı değerlendirmek için kent merkezine 1,5 kilometre mesafedeki tarihi mahalleye geldi.

Daltaban semtinden mahalleye kadar yürüme gelen öğrenciler biran önce mahalleye ulaşım sorununun çözülmesini isterken aynı zamanda mahallede basit ihtiyaçların karşılanabileceği bakkal-market tarzı yapı kurulmasını istedi.

Öğrencilerden Beyza Sönmez mahallede bu kadar kilise ve cami olmasını beklemediğini belirterek, "Cami ve kilise yan yana. Bazı yerlerde ise camiler yıkılmış yalnızca minareleri ayakta kalmış. Bu beni çok şaşırttı. Adeta hoşgörü merkeziymiş burası. İnsanlar yüzyıllar boyunca bir arada yaşamışlar" dedi.

Ceyhun Şencan ise bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu, birçok iklimi bir arada görebilme şansı yakaladıklarını belirterek, çiçekler arasında cıvıl cıvıl kuş sesleri eşliğinde mükemmel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Latif Doğan ise basit ihtiyaçların görülebileceği bakkal, market tarzı bir yer ve servis talebini ileterek, bunların yapılması durumunda yaklaşık 20 bin kişinin eğitim gördüğü üniversite kampüsünden çok daha fazla öğrenci geleceğini kaydetti.

(RE-ÖS-Y)



28.04.2017 16:39:38 TSI

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