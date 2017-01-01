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Sungurlu MYO'da konferans

28 Nisan 2017 Cuma, 16:33
Sungurlu MYO'da konferans
Sungurlu MYO'da konferans

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi, Sungurlu Meslek Yüksekokulunda neutec ilaç firması Karadeniz Bölge Müdürü Ahmet Bayhan ile firmanın tanıtım temsilcisi Serkan Körüklü tarafından "Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama"sektörü ile ilgili konferans verildi.
Konferansta ilk olarak ilaç sektörünün tanıtımı, ilaç firmalarının üretim tesisleri, pazarlama ilkeleri gibi konularda genel sunum yapıldı. Daha sonra tıbbı tanıtım ve pazarlama programı öğrencilerinin mezun olduktan sonra işbaşvuru süreçleri, mülakat teknikleri, mülakat soruları ve mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.
Konferansa Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Özkan Vardar, Öğr. Gör. İlknur Tüfekçi ve çok sayıda tıbbı tanıtım ve pazarlama programı öğrencisi katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunum sonunda Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif tarafından Ahmet Bayhan'a teşekkür belgesi takdim edildi.
(SŞ-BÖ)

28.04.2017 16:40:53 TSI
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