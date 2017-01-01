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GSO, Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesine katıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 16:33
GSO, Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesine katıldı
GSO, Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesine katıldı
- GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ünverdi,
- "Oda olarak, 'Antep baklavasının' uluslararası alanda tescil edilmesi sürecinde çok çaba sarf etmemizin karşılığını aldık"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - GSO, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde, Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, Ankara'yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak stant açtı.
Mesut Yar'ın sunumuyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen zirvenin açılışına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda davetli katıldı.
Protokol konuşmalarıyla başlayan zirvede daha sonra coğrafi işaretli ürünlerle ilgili oturumlar ve paneller gerçekleştirildi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi konuşmasında, "Ülkesel coğrafi işaretler, küresel başarılar" panelinde yaptığı konuşmada, Antep Baklavasının ülkemizin Avrupa Birliğinde tescilli ilk ve tek ürünü olduğunu belirterek, "Odaların misyonu ticarete ve sanayiye yön vermek ve sanayicilerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmektir. Ancak bulunduğumuz yörenin değerlerini geleceğe taşımakta insanlık görevi olduğunun farkındayız" dedi.
Antep Baklavasının hem ülkemizde hem de Avrupa Birliğinde (AB) tescil edildiğini hatırlatan Ünverdi, "Baklava, Gaziantep başta olmak üzere, türk mutfağının en önemli ve geleneksel tatlılarından birisidir. Odamız ilk olarak 2005 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Antep Baklavası" başvurusunu yapmış ve 2008 yılında tescil belgesini almıştır.Daha sonra 2009 yılında da AB'ye tescil işlemi için başvurulmuş,yaklaşık beş yıllık bir inceleme sürecinden sonra 2013 yılında Avrupa Birliği'nde de tescili alınmıştır" diye konuştu.
Ünverdi, odanın, Gaziantep ile ilgili ürünlerden "Antep Kutnu Kumaşını" ülkemizde, "Antep Baklavasını" ise hem ülkemizde hem de Avrupa Birliğinde tescil ettirdiğini, "Antep Katmerinin" tescilini de ülkemizde tamamlamak üzere olduğunu sözlerine ekledi.
Coğrafi işaretli ürünlerin ihmal edilen ekonomik değerini mercek altına almak ve Türkiye'de Coğrafi İşaretler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen zirveyle, üreticiler, alıcılar, tescil çalışmaları yürüten oda ve borsalar, valilikler, belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası uzmanlar, kanaat önderleri ile sivil toplum örgütleri gibi konunun tüm paydaşları bir araya getirilerek tecrübe, fikir ve desteklerinin alınması hedefleniyor.
(SD-Y)

28.04.2017 16:42:00 TSI
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