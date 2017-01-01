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Muhtarların kongresinde nezih ortam ve yetersiz katılım eleştirisi

- Çukurören Köyü Muhtarı Ahmet Sevinen;

- "Benim gönlüm rahat değil"



(Fotoğraflı)



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Muhtarlar Derneği 3. Olağan Kongresinde, Çukurören Köyü Muhtarı Ahmet Sevinen, nezih ortam ve yetersiz katılım eleştirisinde bulundu.

Bugün Bilecik Muhtarlar Derneği binasında yapan kongrede, seçime tel liste halinde giren mevcut Başkan İlhami Çınar yeniden aynı göreve seçildi. Seçimler sırasın söz alan Çukurören Köyü Muhtarı Ahmet Sevinen, olağan genel kurulun daha ferah bir ortamda yapılmamasını eleştirerek: "Genel kurulumuzun daha nezih bir ortamda yapılması gerekiyordu. Benim gönlüm rahat değil. Milletvekilleri, siyasiler olmak üzere daha geniş bir katılımla kongrenin yapılabilinirdi" dedi.

(CKT-MET-Y)



28.04.2017 16:43:56 TSI

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