28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'ın Mart ayı ihracatı yüzde 10,9 arttı

28 Nisan 2017 Cuma, 16:38
Aydın'ın Mart ayı ihracatı yüzde 10,9 arttı
Aydın'ın Mart ayı ihracatı yüzde 10,9 arttı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın 2017 yılı Mart ayı ihracatı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 62,4 milyon dolara yükselirken, ithalatı ise 21,7 azalarak 25,8 milyon dolara geriledi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Mehmet Yunus Şahin, yaptığı açıklamada; "Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında yüzde 71,8 iken, 2017 Mart ayında yüzde 76,3'e yükseldi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 2,24 artarak 145 milyar 741 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 1,81 artarak 202 milyar 215 milyon dolar olmuştur.
Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 33,9, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 30 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42,2, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 31,4 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 12,4'dür" dedi.

Aydın'ın Mart ayı ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendiren Şahin, "İlimizde 2017 yılı Mart ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 62 milyon 496 bin 879 dolar, ithalat yüzde 21,7 azalarak 25 milyon 895 bin 666 dolar olarak gerçekleşti. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 627 milyon 847 bin 861 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617 milyon 824 bin 181 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 1,62 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271 milyon 752 bin 587 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 251 milyon 15 bin 921 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 7,63 azaldığı görülmektedir. Mart ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,08'ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 35,37'sini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 29,02'sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 35,53'ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 0,15'ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 44,10'unu orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 37,37'sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 18,37'sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur" diye konuştu.

Aydın'dan Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörler hakkında da bilgiler veren Şahin, şöyle konuştu: "2017 yılı Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada ABD 6 milyon 230 bin 103 dolar, ikinci sırada İtalya 4 milyon 29 bin 51 dolar, üçüncü sırada Çek Cumhuriyeti 3 milyon 837 bin 865 dolar, dördüncü sırada Almanya 3 milyon 123 bin 645 dolar ve beşinci sırada Çin 2 milyon 913 bin 9 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 94 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Sektörel olarak Mart ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 16 milyon 929 bin 40 dolar, ikinci sırada Gıda ürünleri ve içecek 13 milyon 109 bin 906 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 12 milyon 366 bin 716 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 240 bin 465 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 4 milyon 127 bin 379 dolar ile yer almaktadır"
(MB-E)

28.04.2017 16:47:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Nazilli'de ücretsiz solum testi yaptı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR NAZİLLİ'DE ÜCRETSİZ SOLUM TESTİ YAPTI
Başkan Özakcan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI
aşak Koleji öğrencileri Dünya Barışı Afiş Yarışması'na katıldı
YEREL

AŞAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ DÜNYA BARIŞI AFİŞ YARIŞMASI'NA KATILDI
Sokak hayvanları için otomobilini satıyor
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN OTOMOBİLİNİ SATIYOR

Atık şişe toplayan yaşlı otomobilin çarpması sonucu öldü
YEREL

ATIK ŞİŞE TOPLAYAN YAŞLI OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
ADÜ'de sokak basketbolu ve futbolda ödüller sahiplerini buldu
YEREL

ADÜ'DE SOKAK BASKETBOLU VE FUTBOLDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
DTO Başkanı ve ekibinden Pektaşoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
YEREL

DTO BAŞKANI VE EKİBİNDEN PEKTAŞOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Okullararası Güreş Türkiye Şampiyonası Didim'de devam ediyor
YEREL

OKULLARARASI GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DİDİM'DE DEVAM EDİYOR
Kuşadası Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi açıldı
YEREL

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM MERKEZİ AÇILDI
Didim'de trafik kazası; 1 ölü
YEREL

DİDİM'DE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ
Aydın'da şüpheli araçtan 170 karton kaçak sigara çıktı
YEREL

AYDIN'DA ŞÜPHELİ ARAÇTAN 170 KARTON KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Aydın'da 472 kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL

AYDIN'DA 472 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Aydın'da inşaat alanından tarih çıktı
YEREL

AYDIN'DA İNŞAAT ALANINDAN TARİH ÇIKTI
EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan'dan AB Konusunda Aklıselim Olma Çağrısı
YEREL

EGAFED YİK BAŞKANI EFKAN CEYLAN'DAN AB KONUSUNDA AKLISELİM OLMA ÇAĞRISI
Çocukken rol yaptığı avukatlık mesleği oldu
YEREL

ÇOCUKKEN ROL YAPTIĞI AVUKATLIK MESLEĞİ OLDU
Bu da salep kent çadırları
YEREL

BU DA SALEP KENT ÇADIRLARI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Şiirler öğrencilerin dilinde hayat buldu
YEREL

ŞİİRLER ÖĞRENCİLERİN DİLİNDE HAYAT BULDU
Aydın'da elma üreticilerine eğitim verildi
YEREL

AYDIN'DA ELMA ÜRETİCİLERİNE EĞİTİM VERİLDİ
Aydın DSİ'de hijyen eğitimi gerçekleştirildi
YEREL

AYDIN DSİ'DE HİJYEN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kuşadası'nda zincirleme trafik kazası
YEREL

KUŞADASI'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
Alıcık'a teşekkür belgesi verdiler
YEREL

ALICIK'A TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİLER
Kuşadası'nda şan resitali
YEREL

KUŞADASI'NDA ŞAN RESİTALİ
Organlarıyla üç kişiye umut oldu
YEREL

ORGANLARIYLA ÜÇ KİŞİYE UMUT OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...