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Nazlı, Emine Erdoğan'ı Kütahya'ya davet etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, eşi Gülten Nazlı ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından İstanbul'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve yetim çocuklar için kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) kurucusu Emine Erdoğan'ın da yer aldığı Spor ve Kültür Şenliği'ne katıldı.

Nazlı, etkinlik sonrası Emine Erdoğan'ı Kütahya'ya davet etti. Nazlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Kütahyalılar'ın selamını ilettiğini belirtti. Nazlı, Emine Erdoğan'ı Kütahya'da görmekten gurur duyacaklarını ifade etti.(EFE)



28.04.2017 16:47:51 TSI

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