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Adıyaman Kalesi duvarlarına yazılan kötü yazılar siliniyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Tarihi Adıyaman Kalesi duvarlarına sprey boyalarla yazılan kötü yazılar gönüllü gençler tarafından temizleniyor.

Adıyaman Gençlik Merkezi ve Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü gençler, kale duvarlarına kişi yada kişilerce sprey boyalarla yazılan ve görüntü kirliliğine neden olan yazıların temizlenmesi için kale duvarlarını boyadı. Yirmi gönüllü genç tarafından yapılan çalışmalar sonrasında kale duvarlarındaki yazılar temizlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Lideri Ramazan Mamiş, gençlerin farkındalık oluşturması için her türlü sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini söyledi.

(CK-SD-Y)



28.04.2017 16:52:11 TSI

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