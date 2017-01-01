AÜ Finike Meslek Yüksek Okulu'na Bilgisayar dersliği
(Fotoğraflı)
Ali Karataç
ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Finike Meslek Yüksek Okulu'na bilgisayar dersliği açıldı.
AÜ Finike Meslek Yüksek Okulu içerisinde Üniversite Destekleme Vakfı tarafından yaptırılan Bilgisayar Dersliği'nin açılışı gerçekleştirildi. Dersliğin açılışı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu tarafından yapıldı.
Açılışta Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin. İlçemize yapılan hizmetleri destekliyoruz" dedi.
(AK-SÇ-Y)
28.04.2017 16:53:40 TSI
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