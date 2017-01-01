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Başsavcısı Yavuz Kırklareli Yeni Adliye Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu

- Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz:

- "FETÖ/PDY soruşturmalarında Türkiye'de rekor sayılabilecek bir performans ile mesaimizi sürdürmekteyiz"



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz temeli 22 Ağustos tarihinde atılan Kırklareli Yeni Adliye Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu. Kargir yapısı tamamlanmak üzere olan inşaatın, iç bölümlerindeki işlemler de tüm hızıyla devam ediyor.

Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı'nca ihale edilen yeni adliyenin son durumunu incelemek ve firma yetkililerinden bilgi almak için inşaat bölgesini gezen Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, 2018'in Ocak ayında binanın tesliminin yapılıp, Nisan ayında da hizmete gireceğini açıkladı.

Eriklice köyü yolu üzeri 1. kilometrede yer alan Adliye Sarayı, 22 milyon 817 bin lira bedelle yapılıyor. Hem personel, hem de vatandaşlar için ferah, geniş, fonksiyonel ve ideal bir konseptte faaliyete girecek adliye binasında, hizmetin gerektirdiği tüm birimlerin yanı sıra, otopark, bekleme salonu, yemekhane, kafeterya ve konferans salonu da olacak. 8 bin 672 metrekarelik alana kurulan bina 4 katlı ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

Firma sahibi ve teknik ekiple önce plan üzerinde değerlendirmeler yapan Başsavcı İlyas Yavuz, daha sonra inşaatın tamamını gezerek incelemelerde bulundu.



"Yeni adliye sarayımız ile vatandaşlarımız da rahat bir nefes alacak"

Binanın, belirlenen süreden daha erken teslim alınacağını ve planlanan zamandan daha önce taşınmanın gerçekleşeceğini kaydeden Cumhuriyet Başsavcı İlyas Yavuz, "600 gün teslim süresi var. Ancak çalışmalarımız hem bakanlığımızın denetimleri, hem de ihaleyi alan firmanın performansı sayesinde erken bitecek gibi görünüyor. Bir aksilik olmazsa 2018'in Ocak ayı gibi yeni binamızı teslim alacağız ve Nisan ayında da hizmete açacağız. Kırklareli, modern bir Adliye Sarayı'na kavuşacak. Mevcut binamız hem konum olarak, hem de fiziki şartlar bakımından istenilen düzeyde değil. Yeni adliye sarayımız ile vatandaşlarımız da rahat bir nefes alacak. Hakim savcılarımız daha donanımlı odalarda ve salonlarda mesleklerini icra edecekler" dedi.

Firmanın bir ekibi kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan binanın son katındaki çalışmalarla ilgilenirken, diğer ekip bina içindeki işlemleri sürdürüyor.



"Özellikle FETÖ/PDY soruşturmalarında Türkiye'de rekor sayılabilecek bir performans ile mesaimizi sürdürmekteyiz"

Çalışma hızını ve kalitesini takdirle karşıladığını söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, "Başta Adalet bakanlığımız olmak üzere, yeni binamızın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Adaletin tecelli etmesi, vatandaşların sorunlarının makul zamanda giderilmesi ve hukuk dünyasının veriminin en üst düzeyde sağlanması noktasında, Kırklareli adliyemiz, üstün bir gayret içerisinde çalışmaktadır. Özellikle FETÖ/PDY soruşturmalarında Türkiye'de rekor sayılabilecek bir performans ile mesaimizi sürdürmekteyiz. Fiziki şartlarımızın düzeleceği yeni binamızla, motivasyon ve verimimiz kat be kat artacaktır" şeklinde konuştu.

(KA-MEF-Y)



28.04.2017 16:56:53 TSI

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