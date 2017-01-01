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Anbar'da 260 konutun temeli atıldı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Anbar mahallesinde başlatılan çalışma için 260 konutun temeli düzenlenen tören ile atıldığını söyledi.

Anbar Mahallesi'nde temeli atılan sosyal konutların temel atma törenine Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.

Aziz Şehitlerimizin anısına İstiklal Marşı ve Dua sonrası başlayan törende; Semt halkının ve kentsel dönüşüm istediklerini ve bu projeye sahip çıktıklarını yine bir çok ev sahibinin gecekondularını kendilerinin yıktığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "Bugün Anbar semtinde 8 bloktan oluşan 260 dairenin temelini atıyoruz. Şimdiye kadar 4478 daire inşa ettik. Yine kentsel dönüşümde kullanmak üzere TOKİ'den 268, Bel-Sin'den ise 100 daire satın alarak hak sahiplerine verdik. Anbar mahallesi bu kentsel dönüşüm ile sosyal, ekonomik ve toplumsal değişime uğrayacaktır. Bir anda ahırları kaldıramazsınız. Ancak kentsel dönüşüm projesini uygulayarak modern şehirleşmeyi sağlayabilirsiniz. Belediye olarak yolları açıyoruz. Kentsel dönüşüm için yeni binalar yapıyoruz. Semt pazaryeri inşa ettik. Çok amaçlı parklar yapıyoruz. Yani Anbar artık eski Anbar Mahallesi değildir. Hayırlı olsun! Burada olduğu gibi hizmetler zincirini tamamlayarak, her hafta bir tesisimizi bölge halkının hizmetine sunuyoruz" dedi.

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, konuşmasında Kayseri belediyelerinin geleceğe yatırım yaptığını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiklerini belirtti.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, konuşmasında kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak yapılacak olan bu çalışmanın çok detaylı ve uzman bir kadroya gerek duyulduğunu çünkü çalışmanın ekonomik, sosyal, toplumsal, çevresel gibi bir çok konuyu kapsadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte konutların temel atmasını gerçekleştirdi. Açılış sonrası tüm katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

(SK)



28.04.2017 17:00:44 TSI

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