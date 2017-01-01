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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı ESOB'da yapıldı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar 2017 yılı 1. dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (ESOB) yapıldı.

ESOB toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Vali Yardımcısı Dr. Adem Uslu yaptı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine değinen Uslu, kampanyanın Afyonkarahisar'a çok büyük katkılar sağladığını ifade etti. Uslu, "İl İstihdam Kurulu olarak çalışmalarımızla önemli başarıları yakaladık. Afyonumuz, işsizlik olarak en alt seviyelerdeki iller arasındadır. İşsizlikle mücadelede önemli yollar kat ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine Afyon önemli katkı vermiştir" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını belirten ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine önemli katkılar veren herkese buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

(GC-



28.04.2017 17:01:23 TSI

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