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Afad'ın, "Afete hazır okul" eğitimleri devam ediyor



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VAN (İHA) - Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki okullara yönelik "Afete hazır okul" "Afete hazır Van" eğitimleri devam ediyor.

AFAD Başkanlığı'nın afete hazır Türkiye bilinçlendirme ve eğitim seferberliği, ''Afete hazır okul'', "Afete hazır Van" kapsamında; merkez Edremit ilçesinde bulunan Mizancı Murat Anadolu İmam-Hatip Lisesi ile Borsa-İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik; "Temel Afet Bilinci" konusunda eğitim verilerek yangın söndürme ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)



28.04.2017 17:02:41 TSI

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