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Erzurum Kitap Fuarı açıldı



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ERZURUM (İHA) - Türkiye'deki en seçkin yayın evi ve yazarların bir araya geldiği Erzurum Kitap Fuarı, düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Törenin açılışında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Ilıcalı, kentte gerçekleştirilen yatırım ve organizasyonların önemine vurgu yaparak, şehrin değişimi bütün katmanlarında yaşadığını ifade etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'de, konuşmasında okumanın önemine dikkati çekti.

Vali Seyfettin Azizoğlu'da, "Kitapla büyüyen bir medeniyetin insanları kitapla, şu dünyaya yeniden bir düzen verecekler" dedi.

Azizoğlu, şunları kaydetti: "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Kitap Fuarı'nın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 4 sene evvel Ardahan Valisi iken Yakutiye Kent Meydanı'nda açılan ilk fuara da katılmıştım. Hakikaten güzel bir başlangıç olmuştu. Bunu başlatanlara devam ettiren ve katkı sunanlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kitapla büyüyen bir medeniyetin insanları kitapla, şu dünyaya yeniden bir düzen verecekler. Yenidünya medeniyetinin kuruluşuna öncülük edeceklerdir. O sebeple kitaplar bizlerin vazgeçemeyecekleri dostlarıdır. Kutadgu Bilig'de Yusuf Has Hacib, devleti idare edenlerin bilgi sahibi olmasını ifade etmiştir. Bilgileri öğrenebileceğimiz tek ve yegâne kaynak kitaplardır. Evliya Çelebi, Erzurum'da 30 tane üniversitenin bulunduğunu ifade etmiştir. Medreselerin bulunduğu Erzurum öyle anlaşılıyor ki kitap, kültür ve medeniyet şehriydi. Bugün de medeniyet şehridir. İki üniversitenin olduğu yakında da bir özel üniversitenin açılacağı bu güzel kadim ve medeniyet şehrinde kitap fuarlarının sürekli devam edeceğine inanıyor katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Sekmen: "Tek bir amacımız var, okuyan bir nesil inşa etmek"

Başkan Mehmet Sekmen de, konuşmasında okumanın önemini anlattı. Sekmen, şöyle dedi: "Bir şehre asıl kimliğini kazandıran unsurların başında o kentin tarihi ve kültürel mirası gelir.

Yılların birikimi olarak meydana gelen bu miras, o şehrin bilincini oluşturarak kenti geleceğe taşır. Bu bakımdan şehrin dünü hakkında fikir sahibi olmak bugünü hakkında doğru tahliller yapmayı sağlar. Erzurum, tarihi süreçteki konumu ve birikimi dikkate alındığında kendisinden güç alınabilecek kıymetli bir kültür mirasına sahiptir. Bizler kültür, tarih ve medeniyet kentindeki bu mirası gelecek nesillere taşımak adına okuyan bir neslin inşası için yoğun çaba harcamaktayız. Düşünce, sanat ve kültür gibi pek çok alanda önemli isimlere beşiklik eden Erzurum'un irfani veçhesini aydınlığa çıkarmak adına oluşturulan Kitap Fuarı Projesi ile ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir adamları, yazarlar ve yayın evlerini bilgi kenti Erzurum'da yeniden bir araya getirdik."

"Hedefimiz 400 bin kitapsevere ulaşmak"

Başkan Mehmet Sekmen, geçen yıl fuarı 256 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Dördüncüsünü düzenlediğimiz Erzurum Kitap Fuarı'nda bu yıl ki hedefimiz 400 bin kitapsevere ulaşmak" dedi. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece Erzurum değil Doğu Anadolu Bölgesi'ne hitap eden Erzurum Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl 256 bin 599 kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl ki hedefimiz 400 bin ziyaretçiye ulaşmak. 173 yayın evi ve 130 yazarın katıldığı Erzurum Kitap Fuarı'nda 10 gün boyunca konser, okuma söyleşileri, panel, imza günleri ve daha birçok sürprizin yer aldığı toplam 180 etkinlik gerçekleşecek. İnsanın fikir yapısı ve hayal dünyasını geliştiren, sözcük dağarcığını artıran, birikim kazandıran ve okuma alışkanlığımızın gelişmesine de katkıda bulunan Erzurum Kitap Fuarı'nın oluşmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor, bu güzel organizasyonun şehrimizin ilim, irfan ve düşünce hayatına katkıda bulunmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve diğer yetkililerin katıldığı törene yoğun ilgi gösterildi.

(ERZ-AA-Y)



28.04.2017 17:04:10 TSI

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