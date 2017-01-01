YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vekil Elitaş ve İl Yönetiminden Develi'ye teşekkür ziyareti

Vekil Elitaş ve İl Yönetiminden Develi'ye teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve İl Yönetimi, 16 Nisan Referandumunda yüzde 76 gibi yüksek bir oranla 'evet' çıkardığı için Develi'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öncelikle Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden heyeti Başkan Cabbar ve meclis üyeleri karşıladı. 16 Nisan Referandumunun Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirten Başkan Cabbar "Ülkemizdeki istikrarın artmasıyla Develi'nin de önemli hizmet ve projelere kavuşacağını bilen Develililer yüzde 76 oranında 'evet' demiştir" diyerek ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Elitaş'a ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Milletvekili Elitaş ve İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden bu başarının mimarlarından olan Başkan Cabbar'a teşekkürlerini ilettikten sonra Develi AK Parti binasına ziyarette bulunarak partililerle bir araya geldi. Milletvekili Elitaş ve İl Başkanı Özdenher seçimde oylarını artırma başarısı gösteren Develi teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

(SK)



28.04.2017 17:06:33 TSI

NNNN

