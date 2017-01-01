YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Okul öğrencileri kütüphaneyi gezdi

Okul öğrencileri kütüphaneyi gezdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri İl Halk Kütüphanesini gezdi.

Öğretmenleriyle birlikte halk kütüphanesine gelen ilköğretim okulu öğrencileri burada kütüphane hakkında bilgiler alarak kütüphanede bulunan kitaplardan nasıl faydalanacaklarını öğrendi. Kitap okumanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut, " Öğrencilerimiz bugün kütüphaneye gelerek kütüphanesiz gezdiler. Bizler onlara kütüphanede bulunan kitaplardan ve kitap okumanın faydalarından bahsettik. Amacımız herkesi okumaya yönlendirmek onları kitaplarla bir arada tuta bilmektir" şeklinde konuştu.

(CK-SD-Y)



28.04.2017 17:07:33 TSI

NNNN

